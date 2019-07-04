MSI 設計專用筆電 PS63 Modern 上手玩　贏在流動兼長氣？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

除了遊戲之外，職業繪圖／修圖用的筆電一樣需要在圖像運算能力上有一定水平，不過頂級的遊戲筆電大多數在較重、較厚，於流動性上略嫌遜色。

幸而目前一張性能中上的獨立顯卡佔位不多，故有不少廠商都會選擇退一步，將中階的顯卡運用在較為纖薄的機身之內，打造賣相較為平實的設計用筆電。MSI 旗下的 Prestige 系列就是生於這個定位之下的產物，當中最新的型號就有今日試玩的 PS63 Modern 8RC。

MSI PS63 Modern 8RC 現已在港推出，售價為＄12,999，在這個規格而言，價錢稍稍為貴，不過其流動性亦的確讓用戶的錢用得合理。

Prestige 系列一向以纖巧見稱，PS63 Modern 8RC 的機身就在流動性的基礎之上加入了 NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q 作為圖像運算之用，而內置的 4-cell 電池，據官方所講可以最多運行達 16小時。

PS63 機身厚度為 15.9mm、重 1.6Kg，在一個港幣一元對比下可以大概知曉，對比超薄筆電如 Macbook Air 當然有一段距離，不過作為一部擁有內置獨顯的筆電就絕對算得上纖巧。
 

機身採用石墨黑塗裝，鑽石切割的機邊，金屬物料透出藍色光芒，四正的外型相當平實（蔡浩騰 攝）

+3
+2

PS63 Modern 8RC 採用了第 8 代 Intel Core 處理器及 NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q，運算能力上有一定保證，除了簡單的修圖、剪片之外，最能直接測試性能的，當然在上面試試遊戲表現啦！

我們就在 PS63 Modern 以「高」圖像設定運行了《Players’ Unknown Battleground（PUBG）》，可以得到平均 45~50fps 的流暢畫面。

另一方面，最讓人驚訝的還有 PS63 Modern 的散熱能力，一般的纖薄筆電，散熱設計都做得較差，但 PS63 Modern 的 MSI Cooler Boost 3 雙風扇+三條散熱導管的擺位，成功將運行時的熱力從機身兩側引走，讓平時操作的核心、即鍵盤部位的溫度不會因時間與負荷而攀升。

Apple 正研發雙螢幕產品？似 iPhone 又似 iPad 比摺疊屏更先進？
連登高登多個香港網站癱瘓　Cloudflare 懷疑受網絡攻擊全港死網
Windows 1.0 全新推出？Microsoft 玩重啟定玩 Crossover？
iPhone 變透視機背零件露出？超型「改裝」大法公開
Samsung 電視新式「旋轉」可直立屏幕　為連接手機投映而生
iOS 13 Safari 秘技！簡單三步定期自動清空已開啟分頁
Samsung 承認 Galaxy Fold 操之過急致歉、料比 Note 10 遲推出
蘋果首席設計師 Jony Ive 離職因老闆不重視？Tim Cook回應：荒謬
Nokia 4.2 上手玩！千三蚊入門價玩齊 3 卡、水滴屏
Android 版的 AirDrop來了？Google 研發「Fast Share」功能
Apple 或推「中國版」iPhone？棄 FaceID 換屏下指模 TouchID！
方便監控？美國白宮想立法廢除 Whatsapp、Telegram 訊息加密功能
Apple指部份MacBook Air底板或故障　受影響用家可獲免費維修
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。