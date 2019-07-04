MSI 設計專用筆電 PS63 Modern 上手玩　贏在流動兼長氣？

除了遊戲之外，職業繪圖／修圖用的筆電一樣需要在圖像運算能力上有一定水平，不過頂級的遊戲筆電大多數在較重、較厚，於流動性上略嫌遜色。 幸而目前一張性能中上的獨立顯卡佔位不多，故有不少廠商都會選擇退一步，將中階的顯卡運用在較為纖薄的機身之內，打造賣相較為平實的設計用筆電。MSI 旗下的 Prestige 系列就是生於這個定位之下的產物，當中最新的型號就有今日試玩的 PS63 Modern 8RC。

MSI PS63 Modern 8RC 現已在港推出，售價為＄12,999，在這個規格而言，價錢稍稍為貴，不過其流動性亦的確讓用戶的錢用得合理。

Prestige 系列一向以纖巧見稱，PS63 Modern 8RC 的機身就在流動性的基礎之上加入了 NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q 作為圖像運算之用，而內置的 4-cell 電池，據官方所講可以最多運行達 16小時。 PS63 機身厚度為 15.9mm、重 1.6Kg，在一個港幣一元對比下可以大概知曉，對比超薄筆電如 Macbook Air 當然有一段距離，不過作為一部擁有內置獨顯的筆電就絕對算得上纖巧。



機身採用石墨黑塗裝，鑽石切割的機邊，金屬物料透出藍色光芒，四正的外型相當平實（蔡浩騰 攝）

+ 3 + 2

PS63 Modern 8RC 採用了第 8 代 Intel Core 處理器及 NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q，運算能力上有一定保證，除了簡單的修圖、剪片之外，最能直接測試性能的，當然在上面試試遊戲表現啦！



我們就在 PS63 Modern 以「高」圖像設定運行了《Players’ Unknown Battleground（PUBG）》，可以得到平均 45~50fps 的流暢畫面。

另一方面，最讓人驚訝的還有 PS63 Modern 的散熱能力，一般的纖薄筆電，散熱設計都做得較差，但 PS63 Modern 的 MSI Cooler Boost 3 雙風扇+三條散熱導管的擺位，成功將運行時的熱力從機身兩側引走，讓平時操作的核心、即鍵盤部位的溫度不會因時間與負荷而攀升。