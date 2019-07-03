Samsung 電視新式「旋轉」可直立屏幕　為連接手機投映而生

傳統電視，一直是橫向比例屏幕，不過近十年興起的智能手機，卻另外催生了直向顯示的內容，故即使有不同手段將手機屏幕的內容投影到電視，卻常常不能用盡大屏幕空間。 有見及此，Samsung 新推出的電視就加入了全新的「變型」旋轉機制，屏幕一轉即可用來顯示手機畫面的內容。

Samsung 日前發表的新電視系列，名為「The Sero」，「sero」轉譯做韓文即為「垂直」的意思。此系列的首部產品屏幕尺寸只有 43 吋，但售價就高達 189 萬韓圜、換算為港幣即約 $13,000 港幣，在此屏幕大小的電視而言算是偏貴的選擇。

不過此電視的最大賣點，當然是其可以旋轉的畫面方向，只要按一下模式切換的按鍵，其屏幕就會作 90° 旋轉，方便用戶將手機屏幕內容鏡射至電視的同時，可以用盡電視屏幕作顯示。

The Sero 屏幕可 90° 旋轉，方便用戶將手機屏幕內容鏡射至電視的同時，可以用盡電視屏幕作顯示。

The Sero 系列將會在 5 月起於韓國率先發售，據 Samsung 官方所講，他們研究過千禧年代的消費群組，認為他們日常生活中會多用到手機觀看不同的影視內容，故這種特別的旋轉電視對他們會有一定吸引力。



資料來源：Samsung