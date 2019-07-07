Google Maps六大秘技：下載地圖、單手縮放地圖…你識幾多個？

Google地圖作為世界上最好用的地圖可說是當之無愧了，但其實大多數人都只是用 Google Maps 來查查地址、查查路線，有很多實用的小功能並不了解！ 本篇介紹的「秘技」其實都相當簡單，但學會之後，相信對於生活效率將會大有幫助！ 以下就列出幾點「你可能不知道的 Google 地圖使用祕技」給大家參考！

秘技一：用 Google 地圖找廁所

尿急時找不到廁所怎麼辦？（尤其是旅遊在外地時！）與其在各個商店之間打轉（很多廁所都不開放），不如直接用 Google 地圖來查吧！

查詢的方式很簡單，按下圖細閱↓↓↓

秘技二：下載 Google 離線地圖

這功能應該很多人知道了，很適合出外旅行或沒有上網吃到飽，又經常需要找路的人們。按下圖細閱操作方式↓↓↓

秘技三：查詢巴士、港鐵時刻表

Google 地圖現在已經整合了大眾運輸工具的資料，按下圖細閱操作方式↓↓↓

秘技四：設定多個停靠點（路點）

想要先去 A 點再去 B 點嗎？Google 地圖現在也支援「多個停靠站（路點）」的功能，按下圖細閱↓↓↓

秘技五：把電腦查的地點、路線傳到手機

有時候你在電腦查好地點或地址，要怎麼把資料丟到手機上方便導航使用呢？不要再傻傻地手動打字啦！按下圖細閱操作方式↓↓↓

秘技六：單手縮放 Google 地圖

如果一手拿飲料、一手看地圖，要怎麼把地圖畫面放大縮小呢？

答案很簡單！點一下地圖按住不放後，往上拖曳就是放大、往下拖曳就是縮小。

點一下Google地圖按住不放後，往上拖曳就是放大、往下拖曳就是縮小。（蘋果仁提供）

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：Google 地圖密技：這些功能你可能還不知道！】