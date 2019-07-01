Google自動刪除「行蹤位置紀錄」新功能！自訂清理保障私隱

Google終於新增定期自動刪除個人位置紀錄，用家可以自訂清理時間！大家總有些時候，不想在手機或網絡服務平台（如Google Maps）留下任何個人行蹤位置的紀錄，例如絕對要保密的暗中外遊度假。只是「一刀切」式關閉手機的GPS全球定位系統，或禁止所有App存取位置，只會廢了手機武功，令智能電話無法發揮應有功能。遇有緊急事情如在街上迷路或前往陌生地點需要駕駛導航，需要起上來手忙腳亂費時失事。Google的新功能，相信可以幫到大家令個人的「電子足跡」定時灰飛煙滅！

老老實實，大家應該都覺得在資訊發達、智能手機普及的今日，個人私隱越來越沒有指望，日漸難受到保障。在Google上找附近食肆的地址資料、或使用Google Maps定位和行車導航，要求路線指引，可謂平常不過。這些動作雖然每個都微不足道，但都會留下個人搜尋興趣和定位追蹤的紀錄。這就是所謂「電子足跡」，累積起來就等於個人生活點滴的總和、人生的歷史！其存在本身是危險的。

Google正式新增自動刪除個人行蹤位置紀錄的功能。用戶自訂定期清理紀錄的時間（選項有：保存至手動清理、每3個月清理一次或每18個月清理一次），保障個人私隱安全。（Google）

認真一想，如果你的Google賬戶資料不幸被IT技術高明的匪徒越過驗證方式成功竊取，今後生活中一舉一動被人偷窺甚至暗中紀錄，後果可大可小，對個人生命安全和財產構成嚴重威脅。幸好Google深明此一私隱利害，容許用戶手動刪除個人活動數據和位置追蹤的歷史記錄。只是大家都明白，人人一個禮拜只有七日，一日只有廿四小時，忙碌起上來根本沒有餘暇、當然亦不會記得要經常要主動清理歷史紀錄。

有見及此，Google正式推出自動刪除歷史紀錄的功能，讓用家可在設定當日數起3至18個月後自動清除一切搜尋資料，包括所有活動紀錄和位置追蹤數據歷史，保障個人私隱安全。此工具適用於電腦桌面網頁、Android和iOS的手機和流動裝置，清理Google App的紀錄也能順便騰出更多手機儲存空間容量。

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記者個人對Google此功能是相當失望的，因為它提供最頻繁的定期資料自動刪除方案，也只是每3個月清一次，實在略嫌太疏，安全性非常有限。而且Google方面也未能提供令人信服的保證，肯定所有在Google服務中留下的個人電子足跡可就此真正「洗底」，不過目前總好過無吧。Google強調今次只是保護私隱和資料安全的「第一步」措拖，未來或會有更多自動清理歷史紀錄的功能提出。記者個人希望Google盡早推出每12小時、每日、每3日、每7日、每14日和每個月自動清一次的選項，因為它們在保安層面而言，才是真真正正有效的。