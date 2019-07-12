Google 相機翻譯新增 60 種語言　鏡頭一掃即翻譯．自遊行必備

又到了暑假旅遊旺季，不少人都會找個地方遠離煩瑣的日常，為身心充充電。不過，如果去一些不是以英文或普遍話為主的國家，言語不通或會影響旅遊的樂趣。而 Google 翻譯 作為最簡單易用的翻譯工具，可說是自遊行必備的 App，當中的相機掃瞄翻譯更是看餐牌的神器。近日，Google 翻譯作出更新，新增 60 種語言翻譯，帶大家去更多的地方。

Google 翻譯－相機掃瞄

Google 翻譯本來就已經包羅了大多數的主流文字，不過人在外地，如當地的文字不是由英文字母組成（如泰文），又怎樣輸入到 Google 翻譯上呢。因此，Google 翻譯的相機掃瞄功能就發揮出作用，只用一掃就可以即時進行翻譯，無須輸入，用來看餐牌最適合不過。

Google 翻譯相機掃瞄功能（engadget 圖片）

新增 60 種語言

Google 翻譯更新後，相機翻譯功能加入了 60 種語言，包括阿拉伯語﹑馬來語﹑泰文和越南文等。加入了新的語言後，Google 相機翻譯將提供多達 88 種語言。就算去到東南亞或歐洲，就算沒有英文路標﹑餐單，也能用Google 相機翻譯輕鬆了解。

提升準確性

Google 翻譯首次把神經機器翻譯系統（NMT）放到相機翻譯上，這技術下相機翻譯的錯誤會由 55% 減少至 85%。大家應該會試過用相機翻譯，但翻譯結果是難以理解，這次更新後應該可以更放心使用。而且 NMT 可以在沒有 WiFi 的情況下使用，就算沒有網絡也能提供一定的翻譯功能。

Google 翻譯的更新，將在未來數星期內於全球推出。

資料來源：engadget