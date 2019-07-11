【GUNDAM 40周年】高達夏祭7月20日起台場1:1獨角獸廣場舉行

【高達40周年】1:1獨角獸高達所在的台場Diver City，及同場高達2萬尺模型店GUNDAM BASE TOKYO，將舉行「ガンダム 夏祭り2019」高達夏祭2019，除了商場活動亦同步發售限定版高達模型。

「ガンダム 夏祭り2019」高達夏祭2019為一系列環繞台場Diver City1：1獨角獸高達以及同場7樓高達模型店GUNDAM BASE TOKYO而設的體感活動。實物大獨角獸腳下將會有「高達美食Fest」，全個Diver City都會以高達模型為主體大搞裝飾及活動！

「ガンダム 夏祭り2019」高達夏祭2019

以下4圖中的高達模型，只限在GUNDAM BASE TOKYO場內有售。不過7月12日至7月29日青森展後的「THE GUNDAM BASE POP-UP in AOMORI」都可買到。

2019年7月20日至9月1日（10時至19時），來賓在參加大型集體解謎遊戲，尋找出Diver City場內各處隱藏起來的藍色「Beyond Haro」冬瓜公仔，完成後可得特別版迷你高達模型。（參加費用：500日圓）

在1：1獨角獸高達慶典廣場內，8月3日至8月11日（每日11時至19時）會舉行高達主題美食節「高達美食Fest」，活動期間，可在指定時候步行橫過獨角獸雙腳下的通道。全部食物都由Gundam Cafe製作，款式暫未發表；8月3日至8月18日（每日10時至19時）更有各種祭典風格的小遊戲攤位，細節亦都末定，食物未公開款式，但最少可以買到兩款自由指定圖案水樽的珍珠類飲品／沙冰飲品。各1296日圓

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高達40周年遍地開花