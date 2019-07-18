一文看6款護眼檯燈照度測評！Opple、華為最不傷眼！小米排包尾？

在前面的系列文章中，我們已經和大家一起了解了關於護眼檯燈各個數據的概念，接下來我們將對針對核心的照度指標，通過專業的照度測試器，從「照射寬廣度」、「照射均勻度」和「照度標準值」對比三個方面對參測的6款護眼檯燈進行測試。本次橫評我們採購了6款電商熱銷的護眼檯燈，它們分別是：飛利浦Luminaire、松下HHLT0610、華為mt428、歐普22-HY-00654、好視力TG168、米家LED智能檯燈。在隨後的文章中，我們會對每款單品進行詳細介紹。

先來看看最終的測試結果：

（中關村在線提供）

6款檯燈的測試數據中，表現最好的是歐普22-HY-00654，在平均照度測試中，實測值達到845.14lx，和位列第二名的華為也有著不小的差距；在照射寬廣度和照度標準值對比中，表現也相當出色。華為mt248的綜合質數也令人滿意，無論是實測照度與標稱值的對比，還是照射寬廣度和照射均勻度的測試，其數據表現都不錯。餘下的4款國A級產品，在距離光源較遠處的照度值均未達到國標規定的數值，在後續的兩項測試中，表現也差強人意。這就意味著在實際使用中，光照範圍和光照均勻度會有一定程度的影響，距離檯燈光源中心較遠的桌面區域會出現照度不足的情況。如果您想要購入一台護眼檯燈，符合國AA級照度規定的歐普22-HY-00654以及華為mt428兩款產品是不錯的選擇。

1. 照度標準值對比

國標AA級照度標準：在距離燈光核心區域50cm範圍內照度應達到300lx，在距離燈光核心區域30cm範圍內應至少達到500lx。國標A級照度標準：在距離燈光核心區域50cm範圍內照度應達到150lx，在距離燈光核心區域30cm範圍內應至少達到250lx。參測的6款護眼檯燈中，華為mt428和歐普22-HY-00654標稱國AA級照度，其餘4款均標稱國A級照度。

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+ 8 + 7 + 6

在參測的6款護眼檯燈中，只有歐普和華為的兩款達到並超過了標稱的國AA級照度值，其餘4款實測值均與國A級照度標稱值有一定差距。簡單分析測試數據我們可以發現，與光源距離超過50cm後，照度會出現明顯下降。我們在日常使用中，除了要盡可能購買符合國AA級照度的產品，也要注意通過有效調節，讓檯燈能夠照亮更大的桌面範圍，避免光照不足對眼部健康造成影響。

2. 照射寬廣度測試

測試環境介紹：根據中小學校教室採光和照明衛生標準GB7793-2010，教室課桌面上的維持平均照度值不應低於300lx。根據這一標準，我們在暗室環境中將檯燈固定於同一位置，以檯燈中心點的垂直投影為圓心，向前延伸，一直到照度儀顯示數為300lx左右停止，測量距離。因為是從照射圓心開始計算，所以反方向的照射距離也是同樣的數據，我們將測量的距離乘以2即為檯燈的照射寬廣度。

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在此項對比中，歐普和華為的照射寬廣度相較其他4款護眼檯燈表現更好，達到了100cm；在實際使用中這項數據還是很有意義的，能夠達到更大的照射範圍，即使離光源中心較遠的地方也能看得很清楚。

3. 照射均勻度測試

照射均勻度指的是規定表面上的最小照度與平均照度之比。光線分佈越均勻說明照度越好，視覺感受越舒服。照射均勻度越接近1越好，反之越小越增加視覺疲勞。照射均勻度測試中，我們對與光源同距離的5個點位進行照度測試，並取平均值，最終計算出照射均勻度。

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結論

對於筆者來說，整個測試過程也是學習和了解護眼檯燈產品的過程。除了產品推薦，也將我在測試中總結的幾個購買建議分享給大家：

1. 盡量購買國AA級照度的產品，相較國A級產品能夠帶來更大的光照範圍，而價格不會差太多； 2. 在購買時仔細查看產品頁面，是否通過相關認證，主流的有3C認證、IEC無藍光危害雙認證、IEEE無頻閃危害認證等，盡量購買有相關認證標識的產品； 3. 在使用中，可以通過調節燈頭高度等方式，來達到最佳使用範圍和角度，同時也要注意，任何護眼燈都不能百分百護眼，適時的休息才可以有效保護眼睛。

後續的文章中，我們還會對6款護眼檯燈的色溫跨度進行實測，以及對每款產品的深入分析，敬請期待！

【本文獲「中關村在線」授權轉載】