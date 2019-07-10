【吸塵機器人選購攻略】隨機式、規劃式？一文看清功能優劣

隨著人工智慧技術的不斷發展和「萬物互聯」潮流的興起，用科技解放雙手享受智慧帶來的樂趣已經成為了人們生活的常態。忙碌的工作和快節奏的生活擠壓著許多上班一族的休息時間，而地面清潔又是我們每隔兩三天不得不面對的家務，因此掃地機器人被越來越多人「種草」。現在市面上掃地機器人的品牌眾多且價格差異很大，你知道該如何選擇嗎？

一、規劃式機器人覆蓋清掃面積更大

較早期和低價的隨機式掃地機器人在清掃時時盲目走位，碰撞到障礙物後隨機調整方向重新設計清理路線，因此覆蓋的區域有限，會出現一個地方打掃多次而裡一塊地方沒被打掃的現象，這也是早期掃地機器人被很多人認為是「智障」機器人的原因。

掃地機器人構建房屋佈局地圖。（中關村在線提供）

而規劃式掃地機器人可以通過不同的即時定位和構圖技術構建房屋佈局地圖，並智慧規劃清掃路徑，實現覆蓋清掃面積的最大化。目前規劃式掃地機器人主要使用的即時定位和構圖技術有兩種——鐳射導航系統和視覺導航系統。

鐳射導航系統通過安裝在掃地機器人上的鐳射發射器和接收器，測量設備與環境距離的變化以實現定位，但是由於鐳射定位在面對鏡子、窗戶玻璃等物品時無法接收反射光，並且為保證即時資料的精確鐳射探頭需要不停地旋轉，存在使用壽命短的問題。採用視覺導航的掃地機器人通過搭載的攝像頭和演算法感知光學圖像資訊構建地圖實現定位。

圖1、圖2為鐳射導航，圖3為視覺導航。（中關村在線提供）

二、「大吸力」不是判斷清潔能力的唯一標準

在查看掃地機器人的宣傳資料時，大家會常看到廠商著重突出「大吸力」這一關鍵字，而這些「大吸力」的數值也不盡相同，有1500Pa、1800Pa、2000Pa等等。但是，吸力數值大小不是衡量掃地機器人清掃能力的唯一標準。

掃地機器人在實際清掃過程中，不僅是通過吸力吸取地面上的垃圾，旋轉邊刷也起到清理牆邊死角和聚集周圍不易聚攏的垃圾的功效，底部抹布的大小也影響著整體清潔效果。清理房屋地面上的毛髮也是很讓人頭疼的過程，如果一台掃地機器人不具有防毛髮纏繞功能，不僅會影響清掃品質還可能讓機器卡死罷工，需要我們清理乾淨機器上卡住的毛髮後才能繼續運行，具有防毛髮纏繞功能的掃地機器人顯然更讓人省事放心。

橡膠滾刷能防纏繞。（中關村在線提供）

掃地機器人的續航能力也需要我們在挑選時格外關注。如果一台掃地機器人的電量不足以撐夠清潔完全屋地面所需的時間，工作到一半就電量不足甚至可能沒有中斷點續掃功能，便會十分麻煩。而在工作過程中電量不足時能夠自動回到充電樁進行充電，並在充滿電重新後回到中斷打掃處按原規劃路線繼續工作的掃地機器人在清掃能力上顯然更勝一籌。

掃地機器人電量不足時自動回到充電樁充電。（中關村在線提供）

具有拖掃一體功能的掃地機器人內置水箱，在清掃時可以通過尾部的水箱帶動拖布提供二次清潔，清潔效果會優於不具備拖地功能的掃地機器人。

拖掃一體掃地機器人的拖布和水箱。（中關村在線提供）

三、搭配App使用更智慧

掃地機器人通過App置虛擬牆。（中關村在線提供）

目前市面上的掃地機器人大多都可以通過APP操縱，配合APP使用掃地機器人可以讓我們擁有更智慧的體驗。

通過APP連接掃地機器人，我們不僅可以即時瞭解其工作狀態和已清掃的區域，還能根據個性化需求設置清掃路徑和虛擬牆，這相對於之前需要使用者自行放置實體虛擬牆的情況來說更智慧便捷，而且只需打掃屋內一小塊區域時操控不需要讓掃地機器人全屋打掃，更省電環保。

另外，我們還可以通過APP查看掃地機器人濾網等內部耗材使用情況，以便做到及時更換，提升機器的工作效率。

科沃斯地寶DG70、嵐豹鐳射掃地機器人的區別▼

（中關村在線提供）

【本文獲「中關村在線」授權轉載】