Sony推出USB-C分插Hub MRW-S3　全球最快數據傳輸、防刮傷材質

今天，Sony宣布推出了一款USB-C擴充分插Hub MRW-S3，他們將其定義為世界上最快的UHS-II SD和microSD讀卡器，以及帶USB 3.1 Gen 2的USB集線器（Hub），此外它還具有高達100W的USB供電（USB PD）和HDMI輸出功能。

MRW-S3是針對專業攝影師和影片工作者的一站式解決方案，可以快速可靠地傳輸數據。UHS-II SD和microSD讀卡器可以高速處理從高分辨率RAW圖像到4K視頻文件的所有內容。MRW-S3也是支持USB 3.1 Gen 2的最快的USB集線器，可提供高達1000MB / s的高速數據傳輸。

這款擴充Hub還可以接收高達100W的USB供電（USB PD），以確保與USB設備之間的穩定可靠連接。如果每個接口都準備好以最大電源等級連接，則可以通過USB電源指示器通知用戶，不必擔心由於電源管理不良導致的突然斷開的問題。

如果每個接口都準備好以最大電源等級連接，則可以通過USB電源指示器通知用戶，不必擔心由於電源管理不良導致的突然斷開的問題。（Sony官網）

MRW-S3的機身為金屬鋁材質，帶有條紋處理，可防止刮傷。該擴充Hub重95g，配有可拆卸的USB-C轉USB-C線。除了這款擴充Hub，Sony還推出了TOUGH SD卡系列的新產品：TOUGH SF-M系列。SF-M TOUGH規格的SD卡據稱是世界上最堅固的UHS-II SD卡，具有防震功能，並具有最高級別的防水和防塵功能。這些卡擁有高達277MB/s的數據讀取速度和150MB/s的數據寫入速度。Sony表示，當與MRW-S3 USB Hub一起使用時，備份速度很快，緩衝時間縮短，從而實現了高度優化的工作流程。

此外，Sony還更新了傳統UHS-II SD卡「SF-E」系列，它們具有高達270MB/s的數據讀取速度和120MB/s的數據寫入速度。SF-M TOUGH系列SD卡和SF-E系列都包含文件救援軟件，可以恢復意外刪除的數據和照片。且兩個系列均提供64GB，128GB和256GB容量。預計，MRW-S3，SF-M系列和SF-E系列將於2019年秋季上市。價格信息目前尚未確定。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】