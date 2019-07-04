Sony Just Ear 客製耳機　推刀劍神域歌姬LiSA專用型XJE-MHL1SAS

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Sony 客製耳機Just Ear系列推出兩款新型號：按人氣動畫女歌手LiSA口味調製的XJE-MHL1SAS，以及專為配合Walkman「金磚」NW-WM1Z使用的XJE-MHWM1S。

Sony 客製耳機Just Ear 由 Sony 耳機第5代職人松尾伴大設立，短短數年取得重大成功，18年重新使用Sony名號繼續經營，香港已經可以訂製的JE CM分別可選擇：Monitor、Listening和Club Sound共3種不同口味的音色，近日又再添兩款新作。

Sony 客製耳機Just Ear 由 Sony 耳機第5代職人松尾伴大設立，短短數年取得重大成功，18年重新使用Sony名號繼續經營。（Sony圖片）

Sony CM客製耳機　南條愛乃特別版日本發售

知名女聲優南條愛乃也有她的專用型Just Ear，但只限日本發售。而後面的男士就是Just Ear 開發人松尾伴大。（Sony圖片）

跟LiSA口味聽歌 XJE-MHL1SAS

由Sony工程師按照日本著名動漫歌姬LiSA口味作出調音的新版本，強調空氣感、爽快輕搖滾中的低頻細節，女毒靚聲亦清晰仔細。LiSA的風格影響了近年許多動漫歌，說這款XJE-MHL1SAS是為ACG樂迷而設也不為過。外型方面，機身依然以帶綠色的透明物料，按買家耳型倒模製作，全部由日本職人手作訂製，金色面板上特別印有LiSA的名句「★ANOTHER GREAT DAY★」，索價19888元，比一般Just Ear再貴3K。

專為LiSA而設的Sony Just Ear 專用型XJE-MHL1SAS。（Sony圖片）

LiSA對手手好靚，但對XJE-MHL1SAS更加靚。（Sony圖片）

金色面板上特別印有LiSA的名句「★ANOTHER GREAT DAY★」，收藏度再加分。（Sony圖片）

金磚好兄弟 XJE-MHWM1S

現時Sony針對隨身攜帶而設計的DAP音樂播放器，「金磚」NW-WM1Z都可算是最頂級型號了，它由底板、機殼用料，電容、內部配線以至焊接用料都選用最頂級貨色，當然要找一對有相應水準的耳機跟它匹配，才不會浪費。XJE-MHWM1S正是Just Ear 工程師團隊認為跟「金磚」Walkman至夾的最佳拍檔，特別強調原音重現，準確還原細緻音色。現時所有Just Ear均以13.5mm動圈驅動單元配以動鐵BA單元而成，XJE-MHWM1S的定價同樣為＄19,888。

XJE-MHWM1S專為跟Sony Walkman「金磚」NW-WM1Z一起使用而調音。（Sony圖片）

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