【Chrome插件】3招防email帳號、密碼外洩　臨時資料註冊好方便！

在互聯網世界漫遊的我們，一定有著許許多多的身份，來進入各種網站或享受各種服務。這一個個身份通過賬號和密碼來確定，保證「你」就是「你」。面對如此多的賬號，使用同一個密碼？肯定不安全；使用不同的密碼？沒這麼多腦子記。那到底該怎麼辦呢？

網頁端作為密碼需求量第一大的平台，你還記得有多少密碼是由瀏覽器直接保管的嗎？打開Chrome的密碼管理器，發現竟然200多個網站的密碼！雖然Chrome是一款好的瀏覽器，但密碼管理還是不敢恭維。舉個例子，Chrome導出的密碼竟然是明文的Excel文件，所有能查看此導出文件的人都能看到你的密碼。今天介紹的這幾款瀏覽器插件讓你告別Chrome自帶的密碼管理器。不管是賬號密碼的存儲，還是第三方登錄的保存，亦或是臨時登錄的賬號密碼的生成，都能輕鬆解決，幫你搞定瀏覽器密碼管理這件大事。

今天介紹的這幾款瀏覽器插件讓你告別Chrome自帶的密碼管理器。（Sergi Kabrera/Unsplash）

更加安全的第三方密碼管理器

第三方的密碼管理器有很多，如免費開源的「KeePass」、美觀小巧的「DashLane」、有點小貴的「LastPass」、強大但很貴的「1Password」等等，不勝枚舉。相比瀏覽器自帶的密碼管理器，第三方的軟件往往能夠跨平台使用，不管是Android、iOS 還是Web都能很好地管理並使用你的密碼。

以「1Password」為例，大名鼎鼎的「1Password」自然不用多講，即使沒用過也聽說過它的強大，今天介紹這款老牌密碼管理軟件的Chrome擴展。其擴展分為「1Password X」和「1Password extension」，其中後者需要配合桌面端軟件才能運行。和桌面端軟件使用差不多，當你創建新賬號時，可以使用密碼生成器生成隨機的高強度密碼，然後直接存進「1Password」即可。當需要調用已存儲的密碼時，需要先輸入主密碼解「1Password」，然後根據網站地址自動匹配賬號密碼，這時候只需要單擊即可自動填充，並自動登錄。與自帶密碼管理期相比，只多了一步輸入主密碼，但安全度卻相對提高了。

記住上次登錄的社交賬號

對於某些網站，會提供許多社交賬號登錄的選項，常見的有微博、微信、QQ、淘寶賬號等。使用社交賬號登錄意味著不需要重新創建新的賬戶，直接將現有賬號進行綁定即可，也省去了綁定手機或郵箱接收驗證碼的麻煩。但這時候又多了一個問題，怎麼知道上次登錄的是哪個社交賬號呢？有時候明明是微博登陸，卻用微信又登了一次，登上去之後發現甚麼也沒有，才發現自己上次不是用微信登的，然後退出來改用微博重新登錄。這時候如果可供選擇的社交賬號再多一點，這一過程可能會重複不止一次。這時候Chrome 擴展可以幫到我們，「whichlogin」、「whatsign.in」和「Login Provider Reminder」均能幫我們記住上次登錄的社交賬號，每次不確定的時候，點開擴展界面你就能知道了。其中，前兩個擴展功能均收費4.99 美元，而第三個為免費。

創建臨時登錄賬號保護隱私

有時候，我們會註冊一些不是很常用的網站，僅僅是為了獲取下載鏈結或文件資源，而獲取資源之後有很大可能性不再登錄這個網站了。對於這些不是很重要的網站，我們沒必要提交自己的真實信息，可以使用一套隨機的郵箱和密碼進行註冊，既保證了隱私性，​​又不會收到發來的垃圾郵件。「Reggy」支持隨機生成個人信息，包括用戶名、密碼、郵箱、地址、電話等，簡直能讓人誤以為這個人真的存在。然後一鍵填寫註冊信息，等待接收驗證碼，進入收件箱找到發來的驗證郵件，這樣一個隨機賬戶便生成了。不過該臨時郵箱並不能回信，但對於接收驗證碼來說足夠了。除了「Reggy」，還有許多提供臨時郵箱的擴展程式，如「Temp Mail」、「Nada」等，不過這些擴展程式並不能幫你自動生成用戶名或密碼，需要靠自己隨手創作了。不過，對於需要實名制的網站來說，一般還需要綁定手機號，這時候臨時郵箱便力不能及了。

「Reggy」支持隨機生成個人信息，包括用戶名、密碼、郵箱、地址、電話等，簡直能讓人誤以為這個人真的存在。（Reggy）

如何知道自己的信息被洩露了？

以上介紹的三種方法稱得上是主動防護，但有時候也需要被動防護。「Have I Been Pwned」可以查詢你的電子郵箱賬戶是否被洩露。它收錄了近些年來駭客竊取並公佈在網上的賬戶清單，只需要輸入自己的郵箱，就能知道洩露的結果了，並且還能知道是從哪個網站洩露的信息。「Have I Been Pwned」現已收錄369個網站的79億個被洩露的賬戶。其中不乏大家熟知的網易、優酷、Adobe 等知名網站。如果你想知道更多細節，可以點擊鏈接進入相關博客進行閱讀。另外，該網站還提供了賬戶洩露通知以及密碼查詢等服務。要不是寫作本文，我根本不會去查自己的郵箱，一查嚇一大跳，竟然出現在了三個洩露清單裡面！嚇得我趕緊改掉密碼，再把相同密碼的幾個網站賬戶也一起改了，以免被「撞庫」。不過還好，在出現重大事故之前及時「亡羊補牢」，也算不幸中的萬幸了。

以上介紹的幾種方法，讓你常用的密碼能安全存儲，登錄的社交賬號能自動記住，不重要的網站賬戶能隨機生成。最後再定時檢查自己電子郵箱和密碼是否被洩露，保證萬無一失。畢竟，等出現財產損失再後悔，就太遲了。介紹完瀏覽器的密碼管理方案，下一篇為你帶來更全面、詳細的全平台密碼管理解決方案，不管是Android、iOS 還是桌面端都統統搞定，讓你的賬號安全更升一級。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：賬號密碼多又亂，總是記不住？這3 款插件幫你輕鬆管理密碼】