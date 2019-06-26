【Chrome秘技】10大實驗功能介紹　水平換頁、閱讀模式一學即用

上次分享了讓Chrome瀏覽器用得更順手的地址欄命令，跟大家整理和介紹了多個Chrome地址欄命令，利用好這些命令工具能夠提升瀏覽器配置效率，讓你的Chrome瀏覽器用得更順手。 這次介紹的是Chrome內置的實驗功能，它被單獨放在了一個頁面中，很多酷炫好用的實驗性功能默認是關閉狀態，按需要打開這些選項後，網頁瀏覽的速度、體驗、安全性等都會有相當不錯的提升，下面我收集了10個值得開啟的實驗功能，讓你的Chrome釋放更多潛在能力。

打開和查找實驗功能。（Appso）

如何打開和查找實驗功能

Chrome實驗功能頁面的打開方法相當簡單，只需要在地址欄輸入chrome://flags，頁面分為可用（Available）和不可用（Unavailable）兩個標籤頁，頂部搜索欄支持即時搜索反饋結果。如果用戶明確知道實驗功能的選項名稱，可以通過chrome://settings/选项名称類似的命令直接定位到對應的選項。

需要注意的是，更改任意Chrome實驗性Flags選項必須重啟瀏覽器才能使其生效，當然也可以通過「全部重置為默認值」按鈕來恢復Flags頁面所有選項為初始配置狀態。

10 個值得開啟的實驗功能。（Appso）

Overlay Scrollbars：自動收起滾動條

頁面滾動條默認狀態會始終顯示在有側邊欄，佔據了一定寬度的顯示區域，啟用Overlay Scrollbars 選項，會使滾動條具備自動收起的特性，當頁面再滾動時，滾動條會收起消息，不佔用額外的頁面空間。

Flash Overlay Scrollbars When Mouse Enter：滾動條跟隨鼠標移動出現

打開Flash Overlay Scrollbars When Mouse Enter 後，會比前面介紹的Overlay Scrollbars 選項顯得更智能，只有當鼠標進入滾動條區域時滾動條才會閃出，方便了下一步操作。

Smooth Scrolling：平滑滾動

啟用Smooth Scrolling之後，在瀏覽長網頁使用鍵盤或者鼠標滾動頁面查看內容時，可以獲得非常平滑的內容滾動和過渡效果。如果對滾動尺寸和滾動動畫效果有更細緻調整的需求，可以選擇安裝第三方擴展SmoothScroll。

Tab Hover Cards：懸停標籤頁顯示網址

Chrome 默認狀態下，當鼠標移動到標籤頁上時會主動顯示當前的網頁標題，碰到標題相同時很難區分來源。啟用Tab Hover Cards 選項後，將會在鼠標懸停在標籤頁時，顯示網頁標題和網站URL 信息（主機域名），幫助用戶快速判斷網頁的來源地址。

Tab Hover Card Images：懸停顯示網頁縮略圖

鼠標懸停到標籤頁時，不同的瀏覽器默認顯示的信息會有所區別，其中微軟家的Edge 支持顯示網頁內容的縮略圖，啟用Tab Hover Card Images 選項後，Chrome 同樣支持懸停顯示縮略圖的特性，幫助用戶進一步確認網頁的整體內容。

Desktop PWAs：桌面版Chrome支持PWA應用

從Chrome 73 正式版開始，面向Windows、macOS 和Linux 三大系統正式支持添加PWA 應用，當打開支持PWA 的網站時，通過瀏覽器右上角的漢堡菜單選項中會看到類似「安裝XX」的按鈕，確認安裝後，PWA 應用就會被添加到桌面快捷方式。

如果你還是使用v73以前的版本，同樣可以在實驗功能選項中，通過啟用Desktop PWAs，讓瀏覽器支持PWA應用。（備註：GitHub上有朋友總結了支持PWA的網站列表）

Parallel downloading：提升下載速度

Chrome 目前只支持單線程下載，這種下載方式容易導致下載出錯，而且速度並不理想，啟用Parallel downloading 後可以讓瀏覽器支持並行下載，碰到大文件下載時會有明顯的速度提升。除了PC版有豐富的Flags實驗功能外，Chrome for Android 平台同樣有一些適用於移動特性的實驗功能，下面挑選了一些實用的選項，給大家做參考。

Android web contents dark mode：Chrome Android 版完整支持暗黑模式

最新的Chrome Android 版已經提供了夜間模式功能，通過「設置– 主題背景」即可在淺色調和深色調之間自由切換，但自帶的深色主題僅對地址欄、菜單、書籤等控件換上黑色模式，但對網頁內容本身並不生效。在這裡，需要啟用Android web contents dark mode，讓網頁也支持黑色模式。

Enable horizo​​ntal tab switcher：水平切換標籤頁

Chome 默認狀態是以垂直方式切換標籤頁，這一交互方式與最新Android 系統多任務水平切換相比，可能會讓用戶使用上不是很習慣。啟用Enable horizo​​ntal tab switcher 就可以實現水平切換網頁標籤頁。

Reader Mode triggering：支持閱讀模式

神奇瀏覽器、Edge等第三方瀏覽器應用均提供閱讀模式功能，在閱讀文章時，幫助讀者有更專注的閱讀體驗。其實Chrome 同樣支持閱讀模式，定位到Reader Mode triggering，切換為Always狀態，瀏覽器將會在網頁下方顯示簡化版視圖的選項，這個就是閱讀模式的入口，而且還能更改主題顏色、字體以及字號大小。

結語

由於chrome://flags大部分功能選項屬於測試階段，所以每一個Chrome版本變化，都會導致Flags選項有所變化，部分選項甚至可能被移除，而這次整理的功能選項，已經在最新版的Chrome（PC和Android平台）上測試過，仍然存在和有效，嘗試打開這些被隱藏的小開關，提升瀏覽體驗、開啟好用的新功能，讓你的Chrome瀏覽器用得更順心。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：這10個值得開啟的隱藏功能，讓你的Chrome釋放更多潛力】