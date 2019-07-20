【文青單反】Canon EOS 200D II輕便高顏值！專屬女生的相機　

說到單反相機，大家第一反應是什麼？巨大的體積，黑色的外觀，還是沉甸甸的分量？要帶著一台大傢伙每天到處走，99%的少女們都會瘋掉吧。所以女生買相機，自然需要一台輕量化的相機。佳能200D II是佳能第三代mini單反，具有黑色、白色和銀色三種配色，重量僅有402g，帶上套機鏡頭，總重量也不過600g左右，體積小巧，攜帶更是方便。

說到單反相機，大家第一反應是什麼？巨大的體積，黑色的外觀，還是沉甸甸的分量？要帶著一台大傢伙每天到處走，99%的妹子們都會瘋掉吧。所以女生買相機，自然需要一台輕量化的相機。Canon 200D II是佳能第三代mini單反，具有黑色、白色和銀色三種配色，重量僅有402g，帶上套機鏡頭，總重量也不過600g左右，體積小巧，攜帶更是方便。

當然，這台相機的優勢，不僅僅是高顏值這麼簡單。外觀只是這台相機的一部分，對於入門而言，相機到手之後上手操作一定要簡單，最好能夠和手機一樣簡單拍攝就能有很好的效果。Canon 200D II在菜單設計上，有Canon專屬的引導界面，可以指導用戶如何調整參數才能獲得更好的拍攝效果。

對於200D II來說，相比於上一代的升級幅度也是很大的。這台相機在對焦上有很大提升，全像素雙核對焦系統使得相機的對焦速度大大提升，而且觸控對焦更加靈敏，不管是什麼環境下，大家只要輕輕點擊屏幕，就能抓拍到滿意的照片。

200D II依然搭載了可以全方向翻轉的翻轉屏，不論是自拍，還是低角度拍攝，都變得更加輕鬆。特別是在外拍攝時，翻轉屏讓我們可以換一個角度看世界，更容易拍攝出具有衝擊力的照片。

當然，雖然200D II顏值超高，又有著便捷的操作，但是這是一台相機，第一要義依然是拍照。這台相機有著2400萬像素的APS-C畫幅傳感器，可以輕鬆捕捉細節豐富的照片。不論是日出日落這樣的大場景，還是生活中的點點滴滴，Canon 200D II可以幫您留住生活中最美好的瞬間。

如果您熱愛拍照，又不想要一台沉重的相機，200D II絕對是出色的好夥伴。這台相機可以幫助您記錄生活中最美好的瞬間，超高顏值亦是百搭，可以讓您隨時隨地享受拍攝的樂趣。

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