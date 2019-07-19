想轉台？萬能遙控 App、平價遙控器幫你控制任何電視機！

最緊可能好多朋友唔見咗自己電視遙控器，一時之間搵方法轉台成為熱門話題。配原廠遙控器自然價錢昂貴，其實部分 Android 手機設有紅外線埠，只要配上萬能遙控 App 就可以輕鬆攻陷大部分牌子的電視！

近來好多朋友未知是否遺失了電視機遙控器，而電視機又很不爭氣地預設一個報道偏頗失實的電視台作為預設頻道，令不少朋友恨不得找方法轉台！其實沒有電視遙控器，只要你的 Android 手機設有紅外線埠，一樣有辦法！以下就為大家介紹兩款 Android 平台的萬能遙控器 Apps！

Twinone Universal TV Remote

Twinone Universal TV Remote 是一款免費的萬能遙控器 App，大家可以透過線上搜尋，將自己的電視型號加入到 App 之中，就可以取代原有遙控繼續操作。不過，Twinone 的型號列表中，亦列出的型號並非廠商對外出售的電視型號，記者自己就為了面前的 Panasonic 電視，試了同廠 5 款遙控器，才找到一款合適的去使用，大家在設定的時候，可能需要花上一點時間。

另外，Twinone Universal TV Remote 除支援電視遙控器之外，亦支援 DVD、Cable 接收器等裝置，不過提供的品牌主要以歐美售賣的型號為主。

Google Play 下載 Twinone Universal TV Remote

小米萬能遙控

同屬免費的遙控 App，小米萬能遙控支援更多中國廠商的品牌，相信更適合一般香港用戶的需要。另外在配對方面，小米萬能遙控在選定電視機品牌之後，就可以將手機的紅外線埠直接指向電視機，嘗試進行配對，操作簡單易學，一般來說不消一分鐘就可以完成設定。

不過，小米萬能遙控要求的權限倒是多得令人「莫名其妙」，對於私隱有較大憂慮的朋友，在使用這款小米萬能遙控 App 之前可能要細心思量。

Google Play 下載小米萬能遙控

近期部分設有紅外線 IR 連接的手機型號（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

設有紅外線 IR 連接的手機，其實主要集中在小米及 Huawei 華為兩大廠商之中。其他品牌設有紅外線埠的手機，已經要數到 LG 的 V20。

萬能遙控器其實唔貴

深水埗有散貨場，以 $9 促銷萬能遙控器，該散貨場更設有網店，方便大家選購。（深水埗電子特賣城）

另外，若果大家的手機未設紅外線埠的話，其實也可以考慮買一個萬能遙控器來作替代品。別以為萬能遙控器價錢一定很昂貴，其實深水埗有散貨場，現時以 $9 傾銷萬能遙控器，一個漢堡包都隨時買不到的價錢，買來一試亦無妨。