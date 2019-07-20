小米 A3 水貨抵港！價格比想像中更抵玩　行貨幾時有？

小米 A3 在西班牙剛正式公布，水貨已經神通廣大翌日抵港！A3 是小米跟 Google 第三次合作推出的 Android One 手機，沿用早前在中國市場推出的小米 CC9e 的設計及規格，水貨價錢更加是出乎意料之外的抵玩！

小米 A3 配備 6.088 吋水滴型 AMOLED 屏幕，支援屏下指紋感應，配備 Qualcomm 最新的中階 Snapdragon 665 處理器，是廠長第 3 度跟 Google 合作推出的 Android One 手機，預載最新 Android 9 Pie，跟 Google「親生仔」Pixel 系列在升級上有著接近對等的地位，不過定價卻非常之抵玩，4GB RAM + 64GB ROM 及 4GB RAM + 128GB ROM 定價分別為 €249 及 €279（約港幣 $2,184 及 $2,447）。

小米 A3 剛剛正式在西班牙公布，香港小米亦確定亦會引入。（小米）

香港水貨由先達的三禾電氣率先引入，而且價錢更只是 $1,980，比官方定價的匯價更抵玩。小米 A3 由於沿用中國版屬於美圖系列的小米 CC9e 硬件規格，所以配備 3200 萬像素 4 合 1 式 1.6μm 大像素感光元件的前置鏡頭。至於機背 3 鏡頭則分別為 4800 萬像素（f/1.8、1/2 吋感光元件、0.8µm、PDAF）主鏡、800 萬像素超廣角鏡（f/2.2、1.12µm）及 200 萬像素景深鏡頭（f/2.4）。

至於小米香港亦已經確定將會引入小米A3，並將會於七月底發布相關上市資訊。