摩根大通：2020年Apple同時推出4款OLED及平價版iPhone

Apple或於2020年推出三部「支援5G、配備OLED螢幕及後鏡先進3D感應技術」的新iPhone，另有一部平價版iPhone。有關說法來自摩根大通分析師Samik Chatterjee團隊的推測。

摩根大通（JP Morgan）分析師Samik Chatterjee表示，預計Apple將於2020年推出4部全新iPhone，包括3部分別5.4吋、6.1吋和6.7吋的旗艦級數新iPhone。他更預測這些新iPhone將支援5G，後置鏡頭更具備先進的3D感應技術。

iPhone XR 後繼機預計於 2020 年起採用 OLED 屏幕。（@OnLeaks）

犘根分析師Chatterjee預期，3部高規格新機將於2020年9月推出。細中大5.4吋、6.1吋及6.7吋螢幕採用有機發光二極管（OLED）顯示屏，還配備支援mmWave頻率的5G基頻解調器（5G baseband modems）。據推算指，當中最少有兩部機採用「面向世界」（world facing）的ToF（Time of Flight 飛時測距）3D超感應技術，驅動「領先全行」的AR / VR功能，可以通過指定的應用程式（包括遊戲）來啟用。

iPhone XI（暫定）後繼機將於 2020 年使用 5G。（@OnLeaks）

摩根大通睇好5G的影響力，預計Apple在2020年可以售出1.95億部iPhone，比2019年預期的1.8億部銷量更高。分析師認為如此增長是受到「近年越趨顯著的（手機）規格升級」所推動。不過Rosenblatt Securities的分析師對Apple來年的公司業績持悲觀態度，iPhone 11的銷量可能會強差人意。消息一度令Apple股價在盤後交易時跌下跌2%。

iPhone XR 後繼機預計將維持 6.1 吋屏幕大小，但會換上 OLED 屏幕。（Apple）

至於摩根大通預計Apple明年推出的第4部新iPhone，則是「遠遠比（Apple）近期推出的產品更有價值的類別」。聽起來很空泛，據稱可能是一部體積較小、成本較低的iPhone，其尺寸跟iPhone 8相同，但沒有5G調解器和OLED螢幕等功能或技術。

其實Apple近年為iPhone產品線分級的意圖明顯。X系列而言，iPhone XR跟iPhone Xs和iPhone Xs Max同為iPhone X的續作，但iPhone XR比起來是平價版。此2020年第4部新iPhone應該也是走類似路線。

iPhone XS 及 XS Max 的後繼機，將會由 5.8 吋及 6.5 吋屏幕，更改為 5.4 吋及 6.7 吋屏幕。（設計圖片）

早前有傳Apple的iPhone XS及XS Max銷量不似預期，採購Samsung OLED螢幕的數量比原先訂單少，面臨要賠錢給Samsung的境況。受中美貿易戰等外圍經濟氣候因素影響，XR也不算好賣，不過銷量表現比XS更好。看來開發平價版iPhone是Apple積極考慮的發展策略之一，畢竟從坊間可聽到不少消費者聲音認為iPhone是時候大幅降價。

摩根大通分析師報告的大部份細節，都跟上個月Apple著名分析師郭明錤的說法吻合。在上月一份投資者報告中，郭明錤指出Apple將在2020年推出三部不同尺寸、裝有OLED螢幕的新iPhone，它們均支援連接5G網絡。