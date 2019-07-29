【小米米家電動螺絲批】一體式設計夠型格　滿電可鑽180顆螺絲！

男人對於機械產品的執著不亞於女人喜歡化妝品，幾乎每個男人都會想擁有一套電動工具，不管用不用的著，但買完心裡會很舒服。

近日，小米商城上線了米家電動螺絲批，作為一款獲得2019德國iF工業設計大獎的產品，想必是擁有極高的顏值的。這款高顏值的電動剃須刀採用專利一體化設計，擁有5N.m大扭矩和2000mAh大容量電池，搭配12枚S2鋼批頭，售價僅為199元，17日上午10點，在小米商城開啟眾籌，眾籌專享價159元。

這款外觀看起來像小電鑽的產品，擁有5N.m大扭矩，主要應用場景為燈具、家具、電器的安裝拆卸，不能完成鑽孔等工作。而內置的2000毫安大容量電池，滿電狀態下可以打約180顆自攻螺絲。

米家電動螺絲批（3.6V）放棄了傳統電動螺絲刀的左右拼接結構，採用創新專利一體化設計，外觀上無可見螺絲，極大地的增加了產品的美感。螺絲刀外殼通體使用優質工程塑料，擁有優良的的耐熱性和耐衝擊性，且不易變形。外殼表面的兩道UV烤漆保證了米家電動螺絲刀的溫潤質感和舒適握感，相比普通噴漆工藝更耐髒污、腐蝕。

米家電動螺絲刀（中關村在線提供）

米家電動螺絲批採用創新的旋鈕設計，擁有三檔位調節，撥至左檔L處擰出螺絲，右檔R處擰入螺絲，中間檔位是鎖止，輕鬆單手操作，同時產品還配備了收納盒，方便收納。

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