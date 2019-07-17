小米米家手持吸塵機開箱試：一半價錢買到 Dyson V7 的表現？

無線吸塵機，當今市場當然就數 Dyson 最為人熟悉，不過向來以平價賣新科技產品的小米，近日也來參一腳、在香港推出小米手持吸塵機，以港幣＄1599 的價錢出售，堪稱平絕市場。不過便宜貨不一定好，故我們在其上市數日內就先找來一部小米手持吸塵機，為大家親身試試實機，各位有興趣購買的用家當然要留意一下！

白色機身、配件齊備

不少出自小米的電器，在設計上都有著其他對手產品的影子，而小米今次推出的手持吸塵機外型上就與 Dyson 的出品有幾分相似，然而機身物料上就大幅改為白色，予人感覺相當清新，只怕用久了會有氧化變黃的問題。



而值得一讚的，是小米手持吸塵機隨機已經附贈了 4 個不同吸頭及掛架：

+ 4 + 3 + 2

用上此一次性的掛架，吸塵機在不用時就可以直立擺放，節省空間

米家手持吸塵機的本體方面，同樣主要是以白色為主色，透明集塵器中的濾芯顏色為醒目的橙色，亦是小米家品中常常會見到的設計風格。吸塵機的集塵器、濾芯都可以拆開用水清洗，只有電機部份、以及內含電機的吸頭不能沾水，故唯一要注意的是此吸塵機不可以用來吸液體。

+ 3 + 2

上手速試：吸力不俗、惟重量分佈一般

阿脆作為女性用家，上手都認為米家手持吸塵機有一點點重 看過設計，之後當然要上手試一試米家手持吸塵機的操作手感、吸力如何啦！ 米家手持吸塵機的本體約為 1.5Kg，加上延長管後，整機的重量約為 1.7~8 Kg，以一部手持吸塵機而言，算是一個正常的重量（Dyson V7 就約重 1.77Kg）。不過上手後會發覺米家手持吸塵機的重心略為傾前，接上延長管、軟絨電動地刷之後可以將部份重量卸至地上，使用上體驗還好。

但如果不用延長管，直接接上吸頭，使用時重量就會對手腕做成一定負擔，長時間使用會頗為吃力。

在吸力方面，小米官方就指出米家手持吸塵機最大、即在 Max 模式之下可以輸出 100AW 的吸力，而正常模式之下則為此吸力的四份之一，單以此數據而言，力量與 Dyson 前幾代的 V6／V7 相若。

充滿電的話，正常模式可以運作 30 分鐘，而 Max 模式則可以維持 6 分鐘，剩餘電量會透過面向用家的指示燈顏色顯示，是一個相當方便的設計。

為了進行實測，我們就在辦工室快速地以普通模式吸過一圈，由於早上已經有清潔員工吸過一次塵，故原先以為會吸不到甚麼，但想不到「收獲」還是相當不錯的。



短短約 2 分鐘就已經可以吸出一大團塵埃，而且還是已經清潔過一次的地毯，似乎代表米家手持吸塵機有一定實力

當然，單單得米家手持吸塵機一部機未必可以反映到其性價比，稍後我們就會找來 Dyson 吸塵機與之同場比拼、作更多角度的詳測，想入手的讀者不妨繼續留意我們的後續更新。