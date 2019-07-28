【CPU 對決】AMD R7 3700X完勝R7 3800X　更平價錢擁有同樣性能 !

近期我們發布了一篇《AMD三代銳龍攢機必看DIY老玩家回歸指南》的文章，給那些早已闊別DIY多年的老玩家們帶來了一些簡明扼要的快速指引。不過在與讀者們交流的過程當中，我們也發現了一些讀者們關心，但又懸而未決的問題。

比如很多網友關心AMD R7 3700X和3800X就差600元，究竟買誰更合適？而一些細心的網友也會發現，R7 3700X和3800X核心數線程數相同，最高頻率只有100MHz的差異，但功耗卻是65W和105W的巨大差異，難道這裡面又有什麼玄機呢？

AMD Ryzen 7 3700X （中關村在線提供）

AMD R7 3700X和3800X的頻率和功耗存在疑點

網上說AMD R7 3700X可能存在「功耗牆」，別看最高頻率跟R7 3800X只有100MHz的差異，但是為了達到65W的超低功耗，R7 3700X會被限定達到高頻率的核心數？如果這種情況真實存在，那麼R7 3700X或R7 3800X該如何選的問題就要重新考量了。 由於國內擁有R7 3800X的人實在是太少，單獨再購買一顆畢竟成本不菲。所以筆者在國外翻找了很多的資料。近期youtube視頻博主「Benchmark PC Tech」針對這個問題展開了實際的測試，我們不妨先來看看他的測試結果能否給我們帶來一些幫助。

應用測試：差距不大

首先是進行的一些應用的測試，主要涉及到視頻轉碼，視頻轉換，壓縮文件，加密解密等。這些應用基本都支持多核多線程的並行運算，考驗的是CPU整體的運算能力。 廢話少說，直接上乾貨！

基本上來看，在這四大商業應用的表現中，R7 3800X相比R73700X領先大約只有3%左右。至於關於是否真的存在“功耗牆”這個問題，其實也不是那麼重要了，因為畢竟兩者的性能差距並不明顯，顯然R7 3700X能耗比更為出色。

如果從價格的角度去考量，R7 3800X比R7 3700X 貴了超過12%，但卻只帶來平均3%的性能提升。毫無疑問，僅從這一點來看，R7 3700X的性價比更為出色。

遊戲測試：幾乎無差

遊戲的部分，我們就直接放出來總結吧。儘管這位視頻博主測試了很多的項目，並且分別通過GTX 1080、GTX 1080 Ti，以及RTX 2080 Ti等不同的顯卡進行了測試，但是結果卻只有一個，那就是：幾乎沒有差別！ 其實這個結局不難理解，眾所周知遊戲對於多核心往往並不敏感，則更加依賴於頻率。AMD R7 3800X比R7 3700X的最高頻率相差僅有100MHz，因此出現以下如此接近的平均幀數完全是在情理當中。這也驗證了我們之前的預判，兩者遊戲性能幾乎沒有差別。



直接給結論：別猶豫，直接上AMD R7 3700X就完了！

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感謝您的閱讀，也感謝“Benchmark PC Tech”給大家奉獻的實際測試，從而解開了我們心中的疑惑。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】