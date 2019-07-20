【日本評測】Sony WF-1000XM3藍牙耳機　火車廂試隔音．通話效果

戴上Sony WF-1000XM3真無線藍牙耳機，上星期筆者已經到了干擾重災區旺角試機，效果驚艷。今周則參加了Sony耳機體驗之旅，先在新宿坐2小時巴士到埼玉秩父市，再與WF-1000XM3一起登上由日本秩父駛向東京池袋的西武線小餐車「52席の至福」52 Seats of Happiness，試試耳機在車輛上的實際表現，勁共勁共！

今次Sony耳機體驗之旅，先在新宿坐2小時巴士到埼玉秩父市，回程坐上西武線餐車「52席の至福」52 Seats of Happiness，試試耳機在車輛上的實際表現。（鍾世傑 攝）

圖中的女生是紐西蘭旅遊blogger「thetravelkid.nz」，大家可以去follow她的twitter呀。（鍾世傑 攝）

隔音降噪能力

上班族能理解，與其說no music no life，不如說no earphone no life！上車戴耳機，有時不一定會播歌，反而是想隔走煩人的講電話聲、大叔的抗日神劇聲……雖然今次去日本火車試，平常應該是非常之靜的，但得罪一句當日試玩時全車卡8成是香港人，不必擔心今次test的效果（笑）！

在日本車廂聽J-POP，畫面真是美好。（鍾世傑 攝）

隔音做得相當好，無需刻意將歌曲音量提高，已經可以隔絕噪音，不怕傷害聽力。 評測後感：聽歌

在公共空間完全隔音不單會構成安全問題，背景太靜其實也很奇怪，所以用ambient sound手動加一點背景聲，會更加自然而安全。（鍾世傑 攝） 市面的藍牙降噪NC耳機多數為大耳牛，除了焗汗，有些人會覺得其隔音是過度厲害，變成一個完全無聲的環境，精神上出奇地會更緊張。改用Sony WF-1000XM3後，雖然入耳式先天隔音效果及不上耳罩，但反而令降噪效果更自然，它成功將車輪與軌道的磨擦聲以及大聲的對話，且可用Sony設計的ambient sound 控制環境聲的音量，甚至選擇性收聽人聲，多了一份自然而寬敞的空間感。

當我想跟餐車女服務員點飲品時，單手點擊／覆蓋左邊耳機，隔音跟播歌不單會即時停止，耳機面的收音咪反過來會播放四周的聲音你聽，所以根本不必除下耳機，都能完全聽更清楚對話。（鍾世傑 攝）

視像通話／語音message

先試用Sony WF-1000XM3，經 Whatsapp 收錄語音message，並在同一環境用Apple AirPods二代多錄一次，再綜合自己及收聽的香港同事意見，WF-1000XM3 優點是人聲比較清晰，不像AirPods好像隔了一重紗。弱點是背景聲不夠AirPods乾淨，比如我在車廂通話，對方會聽到一點車廂上的乘客講話聲，Sony明明有NC降噪，的確有點失望，希望官方快點修整firmware改善錄音時的質素。

同事Jeff本身是AirPods用家，他認為1000XM3人聲清晰靠前，能聽清一字一語，不過在使用whatsapp 錄音msg時，表現卻不及視像通話，收錄太多環境聲，這方面AirPods表現出色一點，對方收聽時比較舒服自然。(鍾世傑 攝)

WF-1000XM3 優點是人聲比較清晰，不像AirPods好像隔了一重紗，弱點是背景聲不夠AirPods乾淨。 評測後感：通話

筆者分別在車廂上，以及在大風的寺院跟香港同事視訊通話，兩者均表示話音清晰。（鍾世傑 攝） 筆者其實一共做了兩次視像通話測試，一次是在秩父的神社中，另一次則在行駛的火車上。使用的是同一部iPhone 7 Plus、同一版本Whatsapp，兩位接聽同事均認為我的話音很清晰，尤其在環境較靜的秩父神社，同事呀脆聽得清我每句話，也向我提出要求夾《反斗奇兵4》公仔做手信。另外，雖然我在行駛中車廂用softbank 4G 打whatsapp video call，人聲跟口型沒太大delay，相當不錯。 （利申，今次試玩是安排了火車包廂，所以才可以自由地試玩打電話，平時如果去日本，請守規則不要在車廂通話，電話也應該設定在靜音模式呀，親！）

6小時電量勁爆多

Sony WF-1000XM3 公布電池可連續用6小時（關閉NC可使用8小時），比一般的真無線藍牙耳機多20％電力。而它略為比其他真無線耳機大的充電盒，電量似乎也相當充裕，可以為一對耳機充電3次，即理論上可共可用24小時。而充電盒還有快充功能，充15分鐘，即時可補給90分鐘電量。此外，WF-1000XM3可以任何一邊耳單獨使用，如果是搵食車司機大佬，真的可以無間斷全日使用。

早期不解為何充電盒設計是上方下圓無法企立，但後來發現駁USB-C線為電盒充電時，盒子剛剛好可以上下倒轉放。（鍾世傑 攝）

充電盒設計也講究，耳機有磁石連結夠牢固。（鍾世傑 攝）

黑／銀機盒的金色蓋，用色也不一樣，盡見心機，但要投訴是充電盒面蓋的金色油相當易刮花、肉痛。（鍾世傑 攝）

手機Sony headphones app可以看到L/R耳機獨立電量，但反而，日本電話網絡覆蓋不及香港密集，當「圈外」時手機會不斷搜尋網絡，加上連接了藍牙，我的陳年iPhone 7電量像倒水一樣極快流失，比WF-1000XM3更早耗盡電池，SAD！ 評測後感：電量

番外篇 秋葉原電氣街試干擾

上次在旺角星際城市，Sony WF-1000XM3藍牙耳機做到30分鐘試玩過程零斷線，今次記者再戴上它到東京秋葉原電氣大街，室內戶外盡試，結果如下：

室內：有人認為，真大量使用無線藍牙產品的商場中，真無線耳機會受到干擾，記者去了Softmap跟Yodobashi等大型電器店，並沒出現斷線。

戶外：不知原理何在，很多真無線用家都發現在過馬路、經過電燈柱時會被電波干擾斷聲。今次終於也考起WF-1000XM3，在十字路口上終於斷了一、兩次聲，不過就只有斷斷1點幾秒左右，很快就回復連線。