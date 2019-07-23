元朗南邊圍傳被剪光纖？上不了網還有甚麼「後備方案」

今晨（7 月 23 日）在網上論壇傳出一張相片，據說是位於元朗圍村、南邊圍的光纖盒內，有光纖纜線被剪斷，隨時全個村的上網服務都受影響！ 在思疑是誰「咁大整蠱」之餘，也容我們設想一下，如果光纖固網上網被截／出現故障，面對無「網」之災又有何對策？

在相片當中所見，黃色及白色光纖纜線被剪（紅圈示）（圖片來源：lihkg） 在相片當中所見，黃色及白色光纖纜線被剪（紅圈示），由於當地為村屋關係，維修成本及時間有可能比一般的屋苑鋪線更多，但在維修完畢前，至少有幾幢村屋住戶的上網及數碼家居電話服務會受影響。



而由於該類光纖盒本身有鎖匙保護，估計惡作劇人士本身是維修人員或有特殊「工具」打開光纖盒。

村屋內用的光纖維修時間頗長，在這段時間，村內人士要上網，大概就只能用手機以及內置的熱點功能為其他裝置分享網絡，但當然穩定性、速度都難以與 1000M 水平的固網寬頻比擬。

而用手機分享上網的另一問題，就是數據用量問題，但為了短暫時間（假設網線不會再被剪）內申請多一個／將原 Plan 加碼至無限月費 Plan，又好像不太划算。在此時，其實有不少無約 SIM 可以選擇，於一個月內提供月費便宜、最少 5GB 的數據用量：