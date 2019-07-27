勁過AirPower？分插無線充iPhone、Apple Watch！萬能充電板集資

自 Apple 宣布 AirPower 壽終正寢，市場上仍然未有一個充電方案可以同時支援 iPhone 與 Apple Watch 的無線充電制式。有科技開發者就看準這一點，近日就設計了名為 TOOYN 的萬能充電板，並加入 USB 分線器功能，使之更為實用，較早前在 Indiegogo 上面展開眾籌已火速達標。

TOOYN 的原理其實尚算簡單，就是在一個 USB Type-C Hub 內加入無線充電板，除了為 MacBook 等筆記本電腦提供額外的卡槽、插槽以外，又透過無線充電線圈為 iPhone、Apple Watch 進行無線充電。

TOOYN 共有兩個版本，分別為沒有電源輸入、僅靠電腦供電的 TOOYN Charger Basic，以及可以另接電源輸入的 TOOYN Charger Ultra，眾籌價分別為＄618 及 ＄461 港幣，到正式推出的預定售價為＄1243、＄930 港幣。

目前 TOOYN 的集資金額已經達到約＄70 萬港幣、比原先的目標超額近 9 倍，據官方所講，他們已經進入量產階段、最快在 2019 年 10 月就可以付運；然而眾籌貨品還是伴隨著一點風險，貨品可能會延遲出貨、貨不對辦甚至不能出貨，各位有興趣購買的朋友還請再三確認自己的風險承受能力。

資料來源：Indiegogo