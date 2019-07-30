《復仇者聯盟Avengers 4：終局之戰》iTunes上架！必睇秘密劇本

《復仇者聯盟Avengers 4：終局之戰》（Avengers：Endgame）上映數個月，相信不少Marvels Fans都已經多次入戲院支持吧。終於今日（7月30日），電影於iTunes搶先上架，而且更附送多達1小時「追加」內容。究竟有什麼Extra內容？立刻為大家睇睇。

今日Apple iTunes Store就《復仇者聯盟Avengers 4：終局之戰》正式上架，Marvel fans可以率先以$158購入跨越十年電影故事線的終極之戰，再次感受電影故事的熱血沸騰情節。

《復仇者聯盟Avengers 4：終局之戰》正式於iTunes上架！（Apple）

如果大家於iTunes內購買，不單止擁有3小時的主故事內容，更附送「iTunes Extra」的追加內容。追加內容十分豐富，首先有導演導讀故事；三位英雄，包括美國隊長、Iron Man以及黑寡婦的角色歷史影片介紹以及相集；多條被刪剪片段；NG搞笑影片；以及幕後特輯等。最令人深刻的，當然是長達7分鐘的Stan Lee的絕密紀念訪問影片。以及iTunes獨家的「秘密劇本」。

什麼是「秘密劇本」？原來拍攝《復仇者聯盟Avengers》時，為了防止內部劇透，演員們在拍攝期間並沒有收到全戲劇本，而且還會部份關鍵故事更會製作兩個版本故事劇本，iTunes Extra就收錄了部份關鍵故事的「第二劇本」，大都是「不可理喻」的劇情，如幻視死去時的反應、洛基沒有死去等「第二劇情」。當然這些「第二劇情」並沒有拍攝，只是濛混情報而已。今次就以卡通動畫形式來讓大家看這些「第二劇本」故事，都十分有趣。

iTunes Extra內有長達1小時以上的絕密內容，fans不容錯過。（Apple）

同時四齣復仇者聯盟電影，包括《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟3：無限之戰》和《復仇者聯盟4：終局之戰》，以套裝特惠價 $448 上線。如果大家錯過了某幾齣 Marvel Cinematic Universe (MCU) 電影，用家可以把 MCU 系列裡的 22 齣電影任何一齣下載到多個屬於自己的手機，以同一個 Apple ID 橫跨 iPhone、iPad、Mac、MacBook Pro、甚至 iPod Touch，在 Apple TV app 隨時隨地煲電影，全情投入與全球 Marvel 迷一同成長的十年佈局。