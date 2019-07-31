【高達之後有戰神】PlayStation中國夥銀行推 God of War 信用卡

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【God of War 推出信用卡】動漫主題用作出信用卡（Credit Card）不是新鮮事，中國交通銀行亦曾經推出《機動戰士高達》發光 信用卡，日前PlayStation中國便突然在官方微博宣布推出以《God of War》戰神為主題的VISA信用卡，同樣與中國交通銀行合作發行，但當中只會選擇一個卡面推出，現在正進行投票，結果將於上海ChinaJoy公布。

PlayStation中國官方微博日前發出一張圖片，確定交由交通銀行推出PlayStation及《God of War》卡面的4款信用卡，但並非全部4款一同推出，於微博上亦接受公眾投票，選出一款中國網民最喜愛款式，PlayStation中國會於8月2日在上海ChinaJoy上公開選出款式，而信用卡亦只在中國地區發行。

4款包括戰神在內的中國交通銀行VISA信用卡【PlayStation中國微博】

過往中國交通銀行亦有推出動漫主題信用卡，上一次就是Seed Destiny、獨角獸高達、一年戰爭等以機動戰士高達為主題的銀聯卡，自由高達款式卡面更會在使用轉賬時發光；而這次PlayStation中國推出供網民選擇的卡面，除了一款是PlayStation藍色外，其餘就是去年推出的《戰神》主角Kratos及兒子Arteus的遊戲造型，暫時未見有任何發光或特別效果。

高達銀聯卡！獨角獸 元祖 自由高達共5款設計 轆卡仲有神秘機關？
Apple 前線員工發聲明支持香港人「藍精靈」穿起制服就有種責任
人妻沉迷網購丈夫送「Amazon蛋糕」贈慶　外盒拆不開網友笑爆
《復仇者聯盟Avengers 4：終局之戰》iTunes上架！必睇秘密劇本
帝吧出征失蹄　更被官媒俠客島嘲諷　帝吧仍堅持沒有失敗？
日本人妻開IG紀錄老公邋遢麻甩日常　罪證吸引16萬人追蹤「公審」
中國網軍「帝吧」解散未出戰先敗陣　原來想組5千人大軍？
Toshiba 擺烏龍？裝箱錯誤將中國牌子「美的 Midea」熨斗誤銷日本
元朗南邊圍傳被剪光纖？上不了網還有甚麼「後備方案」
【元朗黑夜】香港全線 Apple Store 提早關門
Apple iCloud 隱藏漏洞！神秘軟件可自由取得用家 iCloud 資料
すき家（SUKIYA／食其家）擬香港開店！去日本裝App有著數
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。