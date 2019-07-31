【高達之後有戰神】PlayStation中國夥銀行推 God of War 信用卡

【God of War 推出信用卡】動漫主題用作出信用卡（Credit Card）不是新鮮事，中國交通銀行亦曾經推出《機動戰士高達》發光 信用卡，日前PlayStation中國便突然在官方微博宣布推出以《God of War》戰神為主題的VISA信用卡，同樣與中國交通銀行合作發行，但當中只會選擇一個卡面推出，現在正進行投票，結果將於上海ChinaJoy公布。

PlayStation中國官方微博日前發出一張圖片，確定交由交通銀行推出PlayStation及《God of War》卡面的4款信用卡，但並非全部4款一同推出，於微博上亦接受公眾投票，選出一款中國網民最喜愛款式，PlayStation中國會於8月2日在上海ChinaJoy上公開選出款式，而信用卡亦只在中國地區發行。

4款包括戰神在內的中國交通銀行VISA信用卡【PlayStation中國微博】

過往中國交通銀行亦有推出動漫主題信用卡，上一次就是Seed Destiny、獨角獸高達、一年戰爭等以機動戰士高達為主題的銀聯卡，自由高達款式卡面更會在使用轉賬時發光；而這次PlayStation中國推出供網民選擇的卡面，除了一款是PlayStation藍色外，其餘就是去年推出的《戰神》主角Kratos及兒子Arteus的遊戲造型，暫時未見有任何發光或特別效果。