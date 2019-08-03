【平板電腦】Samsung Galaxy Tab S6 9月發售　頂配兼有雙鏡頭

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7月31日，Samsung正式發佈了新款Galaxy Tab S6。這是一款專為生產力工作和娛樂需求設計的高端Android平板電腦。Samsung將於9月6日開始發售，6GB+128GB版本售價649美元，8GB+256GB版本為729美元，而LTE版的Galaxy Tab S6也將在今年晚些時候推出。

Samsung Galaxy Tab S6是目前Samsung最頂級的平板電腦，內部搭載了Snapdragon 855晶片，配備了一塊10.5英寸的OLED螢幕（2560 x 1600圖元解析度），與Galaxy Tab S4有點相似，但Samsung調整了邊框以獲得更高的屏占比。此外，Samsung將面部識別換成了屏下指紋識別。

相機方面，後置雙鏡頭，主鏡頭1300萬像素，副鏡頭廣角500萬像素，這也是Samsung旗下首款採用後置雙鏡頭的產品。

 

Samsung Galaxy Tab S6（中關村在線提供）

值得一提的是，Samsung在其背面設計了一個條形磁吸凹槽用來放置 S Pen手寫筆，當把S Pen手寫筆放上去時會連接到平板並且也能給S Pen無線充電，官方稱充電10分鐘續航10小時，並且支持藍牙操控。

Samsung Galaxy Tab S6三圍為244.5 x 159.5 × 5.7mm，全金屬機身，重量420g，電池容量7040mAh（15W快充，官標最長續航15小時）。提供藍色、灰色和玫瑰金三色可選。

 

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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