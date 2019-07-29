PayMe加轉數快FPS功能　信用卡增值竟減至2000蚊【積分無著數】

PayMe 宣布將加入轉數快 FPS 功能，除可以利用 FPS 隨時為 PayMe 電子錢包增值之外，更可以轉數快至任何支援的電子錢包。不過推出新功能的同時，信用卡增值額就由 $5,000 下降至 $2,000，對於不少以信用卡儲積分的朋友來說，無疑等於少了著數優惠。

PayMe 這個由匯豐銀行推出的電子錢包，將會支援轉數快 FPS。新功能將會首先以 Beta 測試版的形式推出，開放予公眾試用。新增了轉數快 FPS 之後，大家除了可以繼續使用二維碼的 PayCode 及發送 PayLink 跟朋友轉帳之外，更可以直接使用朋友已登記轉數快的手機號碼或電郵地址，第一時間轉帳給朋友。

新版本 PayMe 追加轉數快 FPS 功能，可以第一時間直接轉帳至朋友的轉數快戶口。（區慶威攝）

另外，新版PayMe可以從 10 家本地銀行，透過直接付款授權服務為戶口增值，每月上限高達 $50,000。不過，新版 PayMe 將信用卡每月增值上限由原本的 $5,000 下調至 $2,000，對於習慣以信用卡增值賺取積分的朋友來說，應該不算是一個好消息。

新版 PayMe 試用（按圖放大）

用戶可以由即日起，透過 PayMe 下載及登記新版 PayMe 的 Beta 測試版試玩，而正式版本將會在稍後正式推出市場。不過希望試玩的朋友要留意，測試版本除了較正規版本不穩定外，試玩的名額亦有限，先到先得。