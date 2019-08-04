【ZHIBAI】小米直白高速吹風機30分鐘就眾籌成功　金額破587萬

近日小米有品首次與生態鏈公司合作，推出了一款雙品牌產品——“國潮黑科技”直白高速吹風機，上線後僅30分鐘便眾籌成功！僅半天眾籌金額就突破100萬。截至目前已突破587萬，成為平台當之無愧的爆款產品。

外觀方面，直白高速吹風機機身採用液態金屬般的星雲灰顏色，高亮面罩輔以變色龍漆面,如銀河星雲般璀璨。同時表面噴塗採用雙塗雙烤噴塗工藝，觸感如嬰兒肌膚般柔滑，能夠有效抗髒汙、耐劃傷,簡約大氣,未來感十足。並獲得了德國紅點設計獎。580g的重量更顯輕盈便攜。

小米直白高速吹風機顛覆了傳統高溫乾發的方式，利用氣壓倍增技術，強勁負壓帶動吹風口周圍的空氣融入氣流中，吹出倍速氣流，能夠輕易吹開厚重濕發，從裡到外快速乾發。

同時小米直白高速吹風機採用優質數碼馬達，每分鐘轉速高達10萬轉,是普通吹風機的5~6倍，每秒推進15L強勁氣流，堪稱“掌上小風暴”。與普通吹風機相比，直白高速吹風機的幹發效率大幅度提升，能夠充分滿足消費者快速乾發的需求。

小米直白高速吹風機還能夠自動控制冷熱風吹出時間，防止頭皮表面過熱，減少頭皮不適或秀髮損傷，並在吹幹秀髮的同時緊致毛鱗片，讓頭髮更加有光澤。同時智慧恆溫控制技術將控制加熱器恆溫出風，減少熱損傷，全面呵護頭髮健康。此外小米直白高速吹風機還裝載了負離子發射器，千萬級負離子能夠有效中和頭髮中的正電荷,減少頭髮靜電和毛躁，讓秀髮造型更柔順有光澤。

小米直白高速吹風機（中關村在線提供）

無論是顏值還是性能，小米直白高速吹風機都絲毫不遜色於一些國際大牌產品。而799的售價也凸顯了高性價比。想護理好自己的頭髮，除了選擇一款好的吹風機以外，還需要合適的洗髮水、護髮素等。防止早衰，從拯救髮際線開始。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】