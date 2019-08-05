iPhone下載FB、IG影片教學：一鍵捷徑高清短片、直播簡易存入手機

想用手機下載或backup Facebook（FB）、Instagram（IG）的影片，Android手機有很多app都可以幫到手，但iPhone限制較多比較難搞。不過如果大家識用iPhone iOS 12後推出的「捷徑」功能，撳一粒掣就可以立刻下載影片在手機之中。無論是什麼影片、直播後的片段，都可以簡單下載落手機之內。

步驟一：設定好「捷徑」

1. 先在iPhone的Safari（不可用用FB或其他broswer）打開「捷徑」劇本連結（按此），然後按「取得捷徑」

2. 選擇自動儲存就輸入「0」

3. 選擇中文為設定語言就輸入「000」

4. 完成設定便會儲存在手機的「捷徑」資料庫內

↓↓↓↓↓按下圖放大解說↓↓↓↓↓

步驟二：下載Facebook影片

1. 在FB內的影片feed下選擇「分享」後按「更多選項...」

2. 下方選擇「複製」連結

3. 然後進入「捷徑」資料庫內按「SMD」

4. 等一會後選擇「HD」（高清）或「SD」（標清）影片

5. 選擇後便可以將影片儲存在手機之內

6. 在相簿之內可以看到下載了的影片

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步驟三：下載IG影片

1. 在IG內找到想下載的影片，按右上方的「…」（手機截圖）

2. 選擇「複製連結」（手機截圖）

3. 然後進入「捷徑」資料庫內按「SMD」（手機截圖）

4. 選擇後便可以將影片儲存在手機之內（手機截圖）

5. 在相簿之內可以看到下載了的影片（手機截圖）

↓↓↓↓↓按下圖放大解說↓↓↓↓↓

捷徑來源：瘋先生