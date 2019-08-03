緊急求救用 App！一鍵傳 SMS + 即開直播　香港人免費用

香港人近來出外常會遇到各式各樣的危險或生命威脅，如果情況不許可報警、或報警會令狀況變得更險峻，這個時侯一個秘密的求救手段絕對派得上用場。

iPhone 平台一個緊急求救用 App 《Parachute》近日就特地開放了予香港人使用，試用過後筆者覺得其功能相當強大，值得大家安裝以預防萬一！