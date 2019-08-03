緊急求救用 App！一鍵傳 SMS + 即開直播　香港人免費用

撰文：蔡浩騰
最後更新日期：
香港人近來出外常會遇到各式各樣的危險或生命威脅，如果情況不許可報警、或報警會令狀況變得更險峻，這個時侯一個秘密的求救手段絕對派得上用場。
iPhone 平台一個緊急求救用 App 《Parachute》近日就特地開放了予香港人使用，試用過後筆者覺得其功能相當強大，值得大家安裝以預防萬一！
《Parachute》 的功能強大，操作亦相當簡單，只要用戶在打開 App 後再加以長按，就會自動開始直播，直播頁面會包含直播影像、聲音、求救人的 GPS 位置，頁面連結會即時以 SMS／E-mail 傳送到預先設定的緊急聯絡人處。
開啟直播後，畫面會變成較難察覺的全黑色，想要看畫面的只需要長按畫面下方的 Icon 即可，並可以同時知道你的緊急聯絡人是否已經收到你的求救訊息，留意在此情況下，即使手機上鎖／熄芒，錄影以及直播都一樣會繼續，直至用戶自行停止為止
按下圖放大設定解說
在求救者開始直播之後，其緊急聯絡人就會收到訊息，內附一條直播頁面連結：
《Parachute》本身為免費下載，但要享用求救支授服務則需要繳交月費，不過由於香港近來的一連串事件，開發方特別為香港用戶提供免費的帳戶使用權，以供大家在有危險時可以互相幫助，實在是值得一讚。