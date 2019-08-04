DJI OSMO Mobile 3意外流出！全新設計機身有何不同？

DJI近一年推出不少新產品，如去年尾的OSMO Pocket、年初的OSMO Action之後，終於輪到OSMO Mobile更新。最近網傳DJI OSMO Mobile 3已經通過了美國聯邦通訊委員會（FCC）的申請，似乎快將正式公布。

DJI近年推出的OSMO Pocket及OSMO Action都深受不少用家好評，可是對於要用手機拍攝直播的用家而言，這兩台機仍未可以滿足。因此手機專用的水平穩定器OSMO Mobile仍然有其生存的空間。最近國外專家Dave Zatz就發現DJI OSMO Mobile 3通過了美國聯邦通訊委員會（FCC）的申請，而且更取得其說明書的設計圖片以及一張實物圖片。

可以看到流出的圖片，遠望與上代同樣以灰色為主調，而手柄就加了防滑膠（上代第二代竟然沒了，有時會滑手）。另外，機身設計最大改動相信是，平衡搖臂多了校位，似乎改為「可摺式」的可能性非常大，方便用家收納時佔更少位置。還有，看起來夾手機夾位似乎輕微斜出來，令到手機下方的lightning、usbn或3.5mm插口向出，方便用家另駁外置收音咪拍攝。不過，始終這些都只是利用流出相片的猜測，究竟有何新功能都要等待官方正式公布。

相信最多人關心的，當然是售價，第一代OSMO Mobile賣近二千多元，而第二代就大劈價至999元，究竟第三代會否再減價呢？拭目以待吧。

來源：Dave Zatz＠Twitter