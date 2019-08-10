【Logitech 便攜鍵盤 K380】家中智能產品眾多，手機、平板電腦及電腦，PC、Mac都有，智能電視、Apple TV等也可以用鍵盤輸入上網找片的時候，一個跨平台鍵盤可以控制全屋電子產品尤其重要；日前有品牌推出可連接多部智能產品的萬用藍牙Keyboard K380，便攜度高可隨身帶備，究竟好唔好用？

Logitech 推出的跨平台藍牙鍵盤K380，可以在現有的智能產品：電腦、智能手機、平板電腦甚至智能電視，只要具備藍牙功能就可以連接，K380可最多連接3部智能產品，設有特別顏色鍵，設定藍牙配對及即時轉換其他裝置上打字。

一個鍵盤可同時作為3件智能產品輸入。

圓形按鍵好按嗎？

Logitech K380跨平台QWERTY鍵盤與一般便攜式鍵盤不同，每粒按鍵採用圓形設計，以小型鍵盤來說圓形的打字鍵更容易上手，包圍指頭可令打錯字情況減少，另外同時支援PC及Mac的設計，將80%鍵盤（無數字鍵盤區）中設有Start鍵（Windows）及Command鍵（Mac），而同時對應3部智能設備的藍牙連接鍵，在功能鍵的F1、F2及F3以特別顏色區分，用家可長按設為配對模式並與相關設備連線，以後只要按1-3鍵連接設備，即可在不同設備上互換使用。

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