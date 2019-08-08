ASTRO A40+ MIXAMP Pro 電競耳機連杜比混音Mixer 免安裝一插直播

【Logitech ASTRO A40+ MIXAMP Pro電競耳機Mixer】電競、打機、直播主要影音效果控制得宜，一套專業用的音響控制、將遊戲聲音及人聲配合輸出至為重要，Logitech ASTRO A40+ MIXAMP Pro日前推出更新版本，支援PC、Mac、PS4及Xbox One一插即用的混音組合，支援Dolby Audio杜比聲效直入，手推混音輸出方便直播之餘亦能用於電競比賽中追蹤聲音來源（子彈方向、隊友提示）。

一插即用

ASTRO Gaming A40+ MIXAMP Pro經歷前三代的改進，來到第四代在有線頭戴耳機，自2008年推出以來與歷代A40耳機沒有大分別，左右耳的金屬架內藏接線比以往短並轉用捲線，線材按耳機高低調整，收音咪及3.5mm頭連接線設於左耳，雙耳棉以磁石穩固並可更換，頂臂接觸頭頂部份亦加有軟棉保護。雖然A40+耳機可獨立使用，在PS4、Xbox One及PC上表現平平無奇，但在MIXAMP Pro混音器加持下就有Dolby環繞立體聲支援，表現即時提升。

A40+ MIXAMP Pro本身已是電競級頭戴耳機，連同光纖輸入混音器套裝進入第四代進化。 【ASTRO】

MIXAMP分為支援PS4/PC/Mac及Xbox One/PC/Mac版本，分別插上光纖及佔用一個USB後即可使用，新的MIXAMP與舊版最大分別，改為左右圓形音量Panel，一按啟動Dolby解碼（光纖輸入）、或選擇USB輸入，並設有4種遊戲、人聲比例設定，即插即用。經混音輸出後可直接插入直播用電腦進行直播，使用混音器可即時按需要用圓形Shuffle調整音量，比在直播電腦上用數碼模擬Panel更準確專業。

MIXAMP Pro改為左右Volume Control方便調整 【鄧鴻至 攝】

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+ 6 + 5 + 4

簡評：非完美但極方便

戴上一整日打機，長期作戰下A40+在重量方面，耳機重心放於左右耳，令耳機更貼服、軟綿亦算舒適，頭頂軟綿較厚亦適合長期戴上，音質方面一定要以MIXAMP Pro輸出才有環繞聲，獨立使用便不能享受最頂級及最準確遊戲聲效。約HK$2,000售價亦並非最佳性價比的電競耳機組合，雖然非完美，但即插即用的混音組合的確比使用電腦軟件的模擬混音器更方便，即時調整遊戲及人聲音量平衡。

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