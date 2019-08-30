Canon EOS 90D、M6 Mark II 4K拍片數碼相機港版售價公開

【Canon EOS 90D、EOS M6 Mark II 新機發表】Canon於上星期被媒體爆出將有兩款新數碼相機登場：Canon EOS 90D 單鏡反光及EOS M6 Mark II 無反 數碼相機後，日前Canon官方亦證實了兩款全新數碼相機將於9月期間香港推出，並公開港版售價。

Canon EOS 90D

EOS 90D數碼單反為 3,250萬像素數碼相機，採用APS-C CMOS影像感應器、DIGIC 8 處理器提供ISO 100-25600可升至51200，亦有45點十字型自動對焦系統及重點對焦，另設像素、與EOS-1D X Mark II同樣的EOS iTR自動對焦光學觀景器 及220,000 像素 RGB+IR 測光感應器追蹤人臉及顏色主體對焦，最高快門速度 1/16000 秒支援B快門計時，並可拍攝 4K UHD 30p 及全高清 FHD 120p影片。

EOS 90D預定2018年9月推出，官方公布淨機價 HK9,480，連 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 鏡頭套裝售HK$10,580，而跟EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 鏡頭套裝則售HK12,680。

Canon EOS 90D 支援45點對焦，4K拍攝 終於9月推出！【Youtube截圖】

以輕便出行為主的EOS M6 Mark II，亦是APS-C CMOS無反相機，與EOS 90D同樣為3,250 萬像素，可拍攝無裁切 4K UHD 30p、4K縮時短片（Time Lapse）及全高清 FHD 120p 高格數影片；改進上代EOS M6規格，採用 DIGIC 8 影像處理器，同時加入 眼睛偵測自動對焦 及 影片防震，最高快門達1/16000 秒，配備與EOS 90D單反接近，不介意未配備45點十字對焦系統、只設3吋數碼觀景器的用家，EOS M6 Mark II更適合。

Canon官方亦公布EOS M6 Mark II預計2018年9月推出，備有黑色或銀色機身；淨機價HK6,580、連EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM鏡頭套裝售HK$7,480、連EF-M 18-150mm f/3.5-5.6 IS STM鏡頭套裝則售HK$9,780。