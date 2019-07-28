【Canon EOS RP評測】價錢親民微單相機　新手入門一樣啱用 !

佳能（Canon）EOS RP是一台售價8999元（人民幣）的入門全畫幅微單相機。這台相機的定位非常簡單明了，為進階攝影愛好者提供更具性價比的全畫幅相機，讓更多朋友可以用上全畫幅。這台相機不僅價格誘人，而且機身重量僅有440g，是一個真正「微」起來的微單相機。究竟佳能EOS R P素質如何，適合哪些人群，和EOS R相比定位又有怎樣區別，這篇評測為您揭曉答案。

進入正題之前，我們看一下EOS RP的規格。這台相機定位與單反相機中的6D Mark II相似，感光元件同樣也是2620萬像素全片幅。同系相比，相比於大哥EOS R，RP降低了一些機身硬件配置，削弱了拍片性能；而與6D2相比，最大提升則在於減少了機身尺寸和重量，並且加入了4K影片拍攝。

佳能EOS RP、EOS R、6D2參數對比（中關村在線提供）

對於規格配置而言，RP的確不算亮眼，EOS RP的定位是入門級全片幅，機身規格非常針對用戶的實際拍攝需要，沒有加入太多花哨的功能。2620萬像素有著很好的高感表現，通用性更強更適合一般攝影愛好者，輕巧的機身設計也易於拍攝日常影片。

相機評測結論：好用、夠用、實用

Canon EOS RP這款產品可以總結為六個字：好用、夠用、實用



好用：機身輕巧，操控性能不錯，全片幅傳感器保證良好的畫質基礎，色彩表現優秀。



不管您是什麼攝影水平，使用EOS RP都能很快上手，而且很容易拍攝出滿意的照片，這是大眾相機的核心要求。更何況這台相機重量輕盈，更是減輕了用戶的使用負擔。



EOS RP輕量化優勢突出，重量比一瓶礦泉水還輕一點（中關村在線提供）

夠用：性能服務於拍攝，相機沒有酷炫的功能，拍照更純粹。



EOS RP並不是規格型選手，論規格，EOS RP並不是特別亮眼。但是EOS RP的性能都是針對於圖像/視頻拍攝來的，目的就一個：拍攝好照片。所以如果您是攝影愛好者，買相機就是為了拍出更好看的照片，就是為了深入學習攝影知識，這台相機絕對足夠使用。

EOS RP不是參數型選手，但全畫幅傳感器畫質表現依然非常出色 實用：8999元上市價格、性價比卓越。（中關村在線提供）

實用：10880元上市價格、性價比卓越。

EOS RP的最大優勢在於性價比。以售$10,880的價格（香港售價），從來沒有全片幅相機起售價就如此便宜，而且這台相機不僅僅是便宜，更是物有所值。RP的相機定位相當精準，機身功能非常具有針對性。如果您是高端用戶，EOS R更適合您，但如果您就是先購買一台全畫幅，RP肯定不會讓您後悔。購買EOS RP，實際上花的每一分錢，都用在了刀刃上，

佳能EOS RP評測結論（中關村在線提供）

相機操控體驗：小！小！小！輕！輕！輕！

拿到EOS RP的第一感受：這真是“微”單！加上剛測試完隔壁友商的巨無霸微單，拿到RP的感覺就好像減肥瘦身成功後的快樂一樣。Canon EOS RP是一台真正意義上的輕量化微單，便攜性是這台相機的核心優勢之一。EOS RP的機身設計最大特點在於小巧，相比於EOS R整體尺寸縮小了一圈，帶上電池存儲卡重量降低了175g。相比於EOS R的造型，RP在機身上沒有特別突出的部分，機頂軍艦部也並不突出。

EOS RP正面削減了頂部的高度，整體比EOS R小了一圈（中關村在線提供）

EOS RP和EOS R在操控上實際上基本相同，主要取消了兩個部分：頂部肩屏、背部M-Fn滑塊。兩台相機在背部按鍵上，並沒有太大差異。主要差異集中於機身頂部。EOS RP不單取消了肩屏，而且模式轉盤重新回歸。有個細節非常有意思，EOS R和EOS RP的機身頂部所有轉盤，都是嵌入機身的，並沒有突出部分。

EOS RP的背部屏幕和EVF相比於EOS R規格有所降低，EVF為0.39英寸236萬像素點，雖然數據不高，但是實際表現還是不錯的。取景時視野效果比較好，亮度也比較不錯，長時間使用也沒有眼疲勞的情況。背部依然是翻轉觸控屏，分辨率為104萬像素點，屬於現在的主流水平。EOS RP的屏幕顯示效果不錯，觸控也非常靈敏。

EOS RP背部設計（中關村在線提供）

雖然EOS RP定位為入門級微單，但是接口配置非常齊全，機身有麥克風和耳機接口，採用了TYPE-C作為USB接口，並且支持USB充電。這台相機由於非常輕便，實際上非常適合作為視頻拍攝機，因此接口豐富非常重要。

機身接口設計（中關村在線）

最後，大家最擔心的是EOS RP的電力續航。這台相機使用的是M5上的LP-E17電池，電池只有7.5Wh，也就是7.4V、1050mAh。這台相機官方續航為250張，但是今天筆者實際拍攝，大概拍攝了500張左右。

控噪測試：ISO 6400下均可用

Canon 6D2是一台高感非常出色的相機，因此佳能EOS RP必然也是一台高感控噪優秀的相機。這裡我們使用佳能EOS RP的JPG文件進行控噪測試，未來等相機RAW文件能夠打開時，我們會補上RAW文件的高感測試以及寬容度測試。

佳能EOS RP逐級感光度測試（JPG）（中關村在線）

Canon EOS RP在ISO 1600以下，畫質都非常出色，從ISO 3200時開始出現下降，但是仍然在可接受範圍內；在ISO 25600以下，EOS RP的JPG文件都保有較高的可用度，ISO 25600以上細節已經比較模糊屬於不可用範圍了。



正常使用，Canon EOS RP在ISO 1600以下可以放心使用，ISO 1600-6400依然是高度可用範圍，ISO 6400以上需要考慮環境斟酌使用。對於普通消費者而言，我們一般不會隨時攜帶三腳架，因此高感出色更加適合夜晚拍攝照片。EOS RP的優秀控噪，特別是優秀的JPG直出控噪，很明顯對於大眾攝影愛好者的優勢更加明顯。

對焦測試：對焦響應靈敏，弱光對焦不錯

下面看一下EOS RP的對焦測試。EOS RP採用了全像素雙核對焦，覆蓋面積與EOS R相同為88%（橫向）×100%（縱向），可選對焦點數稍稍少於EOS R，為4779點。

佳能EOS RP對焦覆蓋面積為88%×100%（中關村在線）

由於同為全像素雙核對焦技術，因此EOS R與RP在白天的對焦速度上基本一致。EOS RP的連拍速度為最高5fps，追焦狀態下為4fps，比EOS R少了1張。在實際測試中，EOS RP應對橫向和縱向的情況，整體成功率都比較高。

橫向追焦測試，成功率很不錯（中關村在線）

縱向追焦成功率也比較高（中關村在線）

不過在實際拍攝中，筆者發現在轉接使用100-400mm鏡頭時，EOS RP的對焦反應速度要比EOS R慢一些，這說明畢竟EOS RP定位入門，在大型鏡頭的推動力上要遜於專業定位的EOS R。

在應對快速運動物體上，EOS RP相比於EOS R還是要遜色一些（中關村在線）

EOS RP對焦的另一個特性是弱光對焦強大，可以達到-5EV。我們也對弱光環境的對焦進行了實際測試。在弱光下，EOS RP的對焦反應速度還是非常快的，而且對焦精準，沒有跑焦現象。



考慮EOS RP的入門定位，這樣的對焦水平是對得起8999的售價的。EOS RP的對焦優勢在於單次對焦快速、以及弱光對焦能力強大。EOS RP在追焦性能上屬於全畫幅微單的中游水平，應對日常拍攝綽綽有餘，但是並不適合於激烈運動的拍攝。

視頻性能測試：有4K視頻更清晰

Canon EOS RP同樣加入了4K視頻，只不過並沒有30P而是最高25P，雖然差了五幀，但是並不影響日常使用。這台相機的4K視頻分辨率表現還算不錯，只不過視頻為點對點採樣，視角上裁切倍率大概是1.6倍。而EOS RP的全高清視頻基本為全域超採樣，視角基本是圖片視角。

4K視頻在解析力上，有著非常強大的優勢，大家可以看到，EOS RP在4K視頻格式下，畫質表現還是非常滿意的，分辨率細節表現良好。所以雖然EOS RP並不是高規格視頻機，但是依然可以讓用戶體會到高清晰度視頻的拍攝樂趣。當然這台相機還具有1920×1080 60P，實際上全高清視頻更適合家庭用戶作為視頻拍攝的主要格式。

RP在視頻拍攝上，不僅能夠拍攝4K視頻，還能夠直接從視頻中截取單幀畫面，這樣實際上也能夠通過視頻起到連拍提速的作用，畢竟松下長期以來一直在推廣4K/6K連拍，就是這個原理。 佳能EOS RP機身輕巧，實際上非常適合家庭用戶用來拍攝vlog記錄生活。這一次佳能也發布了一款小巧的vlog拍攝套件，不過暫時還沒有發售。

評測總結與相機樣片展示

最後，我們來總結今天的評測內容。Canon EOS RP的優勢在於高性價比、輕量化機身設計、相對較好的操控、高感優勢、色彩優勢、以及相對較好的弱光對焦。但是相機也有一些值得改進的地方，包括長焦下的對焦響應速度、對焦模式改進和機身電力續航。

EOS RP適合入門攝影用戶、進階攝影愛好者、希望購買全畫幅的大眾用戶。這台相機定價港幣$10880，與市面上的高端APS-C機型價格有所重合，與這些相機相比，EOS RP的優勢在於更好的畫質，以及全畫幅傳感器帶來的鏡頭優勢。而專業APS-C機身，更適合有特定需求，比如高速連拍、高規格視頻功能的用戶群。

EOS RP的適合題材包括：風光、人像、家庭攝影、旅行攝影等等，輕量化設計在旅遊攝影中優勢更加明顯。這台相機並不適合大尺寸圖像輸出和激烈運動拍攝，這些專業題材可以考慮EOS R、5D4、5DSR、1DX Mark II等專業機身。

佳能EOS RP非常適合入門用戶（中關村在線）

在EOS R與EOS RP的定位上，EOS R擁有更高像素、全金屬機身和更高操控性、更大的電池容量、更強大的對焦和視頻性能，是一檯面向攝影師的專業微單。而EOS RP則要入門一些，更針對攝影愛好者。

EOS R與EOS RP現在具有6000元價位差，主打分別針對專業用戶和入門攝影師愛好者（中關村在線）

最後，為大家帶來這台相機的一些實拍樣片。由於我們在22日才拿到相機，時間緊張加上北京天氣因素，這裡展示的照片數量較少，未來我們將帶來更多的相機試用體驗。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載】