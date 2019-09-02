BOSE 700無線消噪耳機正式上市！功能比上代QC35 II勁幾多？

早年Bose推出的QC35無線消噪耳機系列（又稱降噪）得到不少用家讚賞，不過該系列推出多年，廠方終於推出全新後續作品「700系列」。無論機身設計，以及功能上都比以往QC系列都有很大進步，看看新機有什麼吸引地方。

Bose 700比起上代QC35 II，機身設計完全不同，雖然不能摺疊，但機身頗輕、耳綿又舒適，戴上頭上都不覺辛苦。最特別是新加入「Touch Panel」（觸控面板）功能，可以用右指於耳機外殼輕觸操作，如音量調節、快轉歌曲等，都可以「直感」地一指觸控，非常實用。

Bose 700配對了全新專用App「Bose Music」，可作不同的操作調校。（林勇攝）

新機亦配備全新聲學電子組件，六個收音咪的組合加強消噪功能，亦可隨著人的位置、方向或周圍環境的變化而做出實時調整。無論消噪效果、收音對話，甚至手機語音操作（如Siri、Google Assistant）等比上代出色。另外，加入了10段級數的消噪效果，可自行調節最適合時候的設定，有時需要完全寧靜的環境，或需要聽到周圍環境聲，甚至與朋友對話，都可以簡單設定。

可使用耳機殼上的觸控panel作不同操作。（Bose）

Bose 700的內置電池足以播放長達 20 小時，長時候戴著聽歌、搭長途飛機等都有足夠耐力。用家亦可以透過Bose Music App可以更改喜好設定，為自己度身訂造不同的操作設定。銀色版Bose 700已經正式推出，而黑色機身版本則需要等到9月尾才推出（售價：$3,199）。

對於QC35 II舊用家的記者，新機已經入手，就讓我試足一個月，睇睇新Bose耳機是否物有所值。