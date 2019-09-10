CIH電腦病毒威力超乎想像　最嚴重可直接破壞硬件數據

【電腦病毒：一文認識病毒威力：熊貓燒香、永恆之藍、CIH病毒】CIH病毒是一種能夠破壞計算機系統硬件的惡性病毒，已被認定是首例能夠破壞計算機系統硬件的病毒，同時也是最具殺傷力的惡性病毒。CIH病毒發作時，計算機系統硬碟上的數據被破壞。

人如果生病，只要有一天不吃藥，我就會感冒。電腦其實也是如此，如果不使用殺毒軟件就很容易收到外來電腦病毒的威脅。「熊貓燒香」和「永恆之藍」這種耳熟能詳的電腦病毒一旦感染，會給電腦和財產安全帶來非常大的損失。今天就讓我們一起走進電腦病毒的世界，清晰的認識一下病毒的威力吧。

電腦病毒「熊貓燒香」（ Jiang Jie YouTube片段截圖）

電腦病毒的本質其實只是一段代碼罷了，小小的一段代碼，就可以輕易的破壞計算機功能和數據，影響計算機使用。而且這段指令或者代碼具有傳播性、隱蔽性、感染性、潛伏性、可激發性、表現性或破壞性。它們有獨特的複製能力，它們能夠快速蔓延，又常常難以根除。這麼看來的確就像生物病毒一樣，具有自我繁殖、互相傳染以及激活再生等生物病毒特徵，所以叫它「電腦病毒」一點錯也沒有。

生活中可千萬別小看了電腦病毒，因為它的危害還真的不小，一般來說如果你的電腦一個不小心感染病毒，基本會出現以下症狀：

電腦出現明顯的緩慢和死機現象，電腦的軟件和數據被加密或者刪除，一些重要文件甚至永遠找不回來了。當然如果你感染的是慢性病毒，表面風平浪靜，實際暗濤洶湧。比如有些可以記錄你鍵盤輸入的符號，進而盜竊你的銀行帳戶密碼信息，社交軟件帳號，聊天記錄，還有一些可以調用你的網路攝影機，偷拍你的一些隱私，這一切一直都在發生，只是你一直沒有發現而已。如果哪一天你發現自己的帳戶分文不剩了，那就是被盜了。

電腦病毒的本質其實只是一段代碼罷了，小小的一段代碼，就可以輕易的破壞計算機功能和數據，影響計算機使用。（Alexandre Debiève/Unsplash）

還有一些電腦病毒更加有趣，會在裏面植入一些信息或者有趣的動畫，這就是病毒作者的惡趣味了。

看到這兒，有些人就會說，看我來一招關機大法加系統重裝之術就可以將其輕易降伏。其實也不盡然，你要知道就算你可以無視電腦中重要材料，但是奈何病毒本事大啊。有些更是可以直接使你的電腦徹底癱瘓。

這種「病毒」大多都和驅動，硬件相關。比如異常讀寫，放電，加電。過載什麼的尤其是在硬件沒有保護的情況下，很容易造成電腦不可修復的損傷。

修改板卡BIOS引起的問題來得相當迅速猛烈，電腦無法完成啟動，而修復需要廠商重新刷BIOS。刷不了的主板只能報廢。電腦病毒甚至可以改變參數，讓硬件高壓運行，一次兩次三次...直到硬件出現損壞。

當然硬碟也沒有辦法倖免於難，病毒可能會重複讀寫、格式化你的硬碟，很有可能造成硬碟損傷。（Bartosz Kwitkowski/Unsplash）

當然硬碟也沒有辦法倖免於難，病毒可能會重複讀寫、格式化你的硬碟，很有可能造成硬盤損傷。對於傳統的機械硬碟，現在甚至還可以控制揚聲器發出特定頻率聲波，與硬盤產生共振，然後損壞硬碟，這聽起來就已經非常科幻了。

病毒中最具代表性的就是大名鼎鼎的CIH病毒了，CIH病毒是一種能夠破壞計算機系統硬件的惡性病毒，已被認定是首例能夠破壞計算機系統硬件的病毒，同時也是最具殺傷力的惡性病毒。

CIH病毒發作時，計算機系統硬碟上的數據被破壞，修改板卡BIOS導致系統無法啟動，在當年恐怕只有返廠了。（danooct1 YouTube片段截圖）

CIH病毒發作時，計算機系統硬碟上的數據被破壞，修改板卡BIOS導致系統無法啟動，在當年恐怕只有返廠了。而主板廠商也因此開發出了雙BIOS這樣的設計，怕是為了防患於未然吧。

我最喜歡的病毒其實還是彩虹貓，威力尚且不說，這個畫風就非常的討喜啊！

所以小伙伴們一定要多加防範，定期殺毒不瀏覽危險網頁，電腦才會更健康。

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