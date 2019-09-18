【打卡噩夢】舉「V手勢」影相隨時被盜指紋？教你4招自保

近日有內地信息安全專家稱，於拍照時擺出「V」字手勢，可能會被套取指紋資料，不法分子利用這些資料，可破解指紋門鎖、指紋支付等以指紋認證身分的技術，防不勝防。不過，雖然透過照片複製指紋在技術上沒什難，但仍有方法可以自保，大家拍照時要注意了！

上海周日（15日）舉行了國家網絡安全活動，席間上海信息安全行業協會副主任張威表示，以「V」字手勢拍照很容易泄露身分信息，稱1.5米內拍攝的「V」字手勢照片，能100%還原出被攝者指紋；1.5米至3米距離拍攝的照片，能還原出50%指紋；超過3米拍攝的照片，則難以提取指紋。

「V」字手勢是不少明星藝人的打卡指定動作。（blackpink IG圖片）

「V」字手勢是不少人拍照的指定動作，泄露指紋資料問題難免引起關注。其實日本國立情報學研究所早前已證實「V字手勢」影相有機會泄露指紋，要想拍照拍得安心放心，可以參考以下方法自保：

一）注意拍攝距離

要成功套取指紋，先抉條件是相機像素夠高、拍攝距離近，故最簡單自保方法當然是保持距離，或正如上述專家所言控制在3米距離外拍攝。

二）修飾圖片

上載照片前，可先用修圖軟件處理「V」字部分，例如模糊一些，上載照片時也可降低解像度，減低指紋泄露風險。

三）選擇雙重認證

設置身分認證鎖例如門鎖等，盡量設置「指紋」加「口令」或密碼的雙重認證，保障安全。

四）自我保護意識

現時科技日新月異，沒有所謂百分百安全方法，最重要還是要有自我保護意識，與時並進，不要向陌生人提供自己指紋，更不要在不可信的設備上錄入自己指紋。

以上四點，在保障私隱安全問題上缺一不可，大家要謹記了。