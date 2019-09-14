【iPhone 11】「見六個，愛六個」　中港台超騎呢翻譯笑翻網民

蘋果iPhone 11除了軟硬件強勁，中港台三地的中文翻譯亦十分「精彩」，有網民看了後直指「每個字也看懂，但就是不明白當中的意思」。就讓小編整合令網民感到最不明所意的翻譯吧。

1)「All-new products from the top down.」

香港：由上到下，全新產品亮相。

內地：從上到下嶄嶄新。

台灣：全新產品，從頭尾美燦然大新。

蘋果於日前的發布會中，公布了新世代手機iPhone 11。（林勇攝）

2) 「Another hour of battery life would be great. Here's give.」

香港：想電池用多一個鐘？給你五個鐘。

內地：想要多一小時的續航？給你五小時，拿走不謝。

台灣：想要多一小時電池續航力？我們給你五小時。

3)「Creating tougher glass isn't rocket science. It's molecular science.」

香港：煉製更堅固的玻璃，不是一般高科技，而是分子級的尖端科技。

內地：創造硬度更高的玻璃，不是高科技，而是分子層面的黑科技。

台灣：打造更堅固的玻璃不是高科技，而是進入分子層級的尖端科技。

最後這個，是最讓小編摸不着頭腦的……

4) 「Love at first,second,thrid,fourth,fifth, and sixth sight.」

香港：見六個，愛六個。

內地：一見傾心，現在六次機會。

台灣：一見傾心，六款都愛。

總括而言，內地，香港及台灣的翻譯各有長短，被網民形容為「每個字也看懂，但就是不明白當中的意思」，當中最多網民討論的，莫過於內地的翻譯。有網民表示「這翻譯太硬了，硌着了」、「真的笑，笑出聲」、「這個翻譯真的要領盒飯了」，亦有網民說，「像是一個沒來過中國但又精通中文的老外翻譯的」。