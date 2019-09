【iPhone 11】「見六個，愛六個」　中港台超騎呢翻譯笑翻網民

蘋果iPhone 11除了軟硬件強勁,中港台三地的中文翻譯亦十分「精彩」,有網民看了後直指「每個字也看懂,但就是不明白當中的意思」。就讓小編整合令網民感到最不明所意的翻譯吧。

1)「All-new products from the top down.」

香港:由上到下,全新產品亮相。

內地:從上到下嶄嶄新。

台灣:全新產品,從頭尾美燦然大新。

蘋果於日前的發布會中,公布了新世代手機iPhone 11。(林勇攝)

2) 「Another hour of battery life would be great. Here's give.」

香港:想電池用多一個鐘?給你五個鐘。

內地:想要多一小時的續航?給你五小時,拿走不謝。

台灣:想要多一小時電池續航力?我們給你五小時。

3)「Creating tougher glass isn't rocket science. It's molecular science.」

香港:煉製更堅固的玻璃,不是一般高科技,而是分子級的尖端科技。

內地:創造硬度更高的玻璃,不是高科技,而是分子層面的黑科技。

台灣:打造更堅固的玻璃不是高科技,而是進入分子層級的尖端科技。

最後這個,是最讓小編摸不着頭腦的……

4) 「Love at first,second,thrid,fourth,fifth, and sixth sight.」

香港:見六個,愛六個。

內地:一見傾心,現在六次機會。

台灣:一見傾心,六款都愛。

總括而言,內地,香港及台灣的翻譯各有長短,被網民形容為「每個字也看懂,但就是不明白當中的意思」,當中最多網民討論的,莫過於內地的翻譯。有網民表示「這翻譯太硬了,硌着了」、「真的笑,笑出聲」、「這個翻譯真的要領盒飯了」,亦有網民說,「像是一個沒來過中國但又精通中文的老外翻譯的」。