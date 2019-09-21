iPhone 11 Pro 實機測試！超硬玻璃真係咁勁？某零件跌極都無事

iPhone 11 Pro／Pro Max 於 20 日終於都到大家的手，每年到這個時候最期待的就是 drop test（掉落測試）。Apple 公布 iPhone 11 Pro 時強調新機起用同級智能電話中最堅硬的玻璃，更官方做了一條測試影片。不過大家又怎會輕易相信官方的說話，當然要看看國外媒體和 youtuber 如何忍心地虐待新手機，才能知道 iPhone 11 是否如 Apple 所講的堅硬。

一買即跌

跌電話可能是現代人十大可怕的事之一，更不用說是新機「落地」。Tom's guide 的記者 Mark，就在首賣日用 iPhone 11 Pro 做 drop test，而且是在 Apple Store 面前做這事「殘忍」的事。為了模擬現實情況，掉落高度大約在腰間（從褲袋拿出手機的位置，約 3.5 英尺），在 Apple Store 面前測試，就是想看掉在凹凸不平地面的結果。

第一次的測試中，正面著地就算最硬的 iPhone Pro Max 都出現裂痕，還好不是大面積的「爆mon」，只有左邊框已經碎裂。在同樣高度下，背面即完整無缺，這才是用家期望的表現。再用肩膀高度測試背面，已清楚看到玻璃也抵不住掉落力量裂開。

Apple 官方的測試片段：

每次 drop test 個心都會離一離，難以言喻的心痛（youtube：EverythingApplePro 影片截圖）

另一個結果不同的測試

Drop test 點可以只睇一個，國外一個名為「EverythingApplePro」的 youtube 頻道也用 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 進行測試，但結果就和上面的非常不同。經過八次不同高度（臀部至頭頂）和不同角色的 drop test 後，兩部 iPhone 也沒有任何的裂痕和損毀。直到爬上約 10 英尺後，用 iPhone 的邊角著地，邊框才出現少量裂痕，螢幕和背面玻璃都仍然完好。而第二次的 10 英尺測試，iPhone 11 Pro 背面落地和 Pro Max 正面落地，才出現了大面積的「爆 mon」情況。換句話說，足足掉了 10 次，最後更是在 10 英尺掉落，螢幕和背面玻璃才爆開。

三鏡頭堅硬

「EverythingApplePro」的測試結果和「tom's guide」的如此不同，應該和測試時的地板有直接關係，前者的地板的較平滑的室內混凝土地，掉在地下的撞擊力不同，有很大機會導致兩個截然不同的結果。不過，兩個 drop test 中都反映了一個事實，三鏡頭都沒有出現裂痕和壞掉。而且在片段中可以看到，有多次都是背面直接摔到地面，三鏡頭根本沒有機會避過撞擊，但仍可保持完好無缺，可見保護性和硬度都能讓用家放心。

背面玻璃完全裂開，但三鏡頭仍然完好（youtube：EverythingApplePro 影片截圖）

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