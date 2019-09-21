iPhone 11、11 Pro／Max果店有Walkin即買！連呢款都仲有得炒？

Apple iPhone 11 Pro Max walkin買！新iPhone開賣第二日，Apple Store實體店開始有現貨出售，而且walk in都可以買到大部份款式。最令人意想不到是，就算Pro Max綠色持續有貨，先達回收價仍然保持在正數，令人大跌眼鏡。

Apple有別於以往做法，今年iPhone 11 Pro Max並沒有以「iReserve」方式讓果迷預約購買，而是利用網上購物、店內取貨的形式去購買（Apple Store Pick Up服務)，不再需要排隊，又不怕撲空，的確是方便很多真用家。

iPhone 11 Pro Max的試相比併（按此前往）

Apple Store實體店開始有得walkin購機（林勇攝）

iPhone 11 Pro Max上手試玩評價（按此前往）

iPhone 11上手實測（按此前往）

不過究竟有什麼款式有得walkin直購，哪些款式需要Apple Store Pick Up服務才可購入呢？記者就問Apple Store ifc店員，他們指基本上所有iPhone 11款式都可以於walkin店內直接購買，而iPhone 11 Pro Max除了綠色外，其他色都可以walkin購買。而綠色的iPhone 11 Pro／Pro Max則需要上網或利用Apple Store App內選擇店內取貨才可。

如何上網購買店內取貨？可以點下圖放大逐步解說：

+ 3 + 2

另外，如果大家訂購了卻未能準時出現取機的話，理論上即日取貨都沒有問題，可是如果要第二日或其他日子才可到，最好就致電該Apple Store店鋪查詢。因為如果「no show」沒取貨的話，Apple有機會當作「退貨」，會收取15％手續費，大家要小心喔。

每日Apple Store Pick Up服務，線上購買大約至中午左右，而取貨時段大約至下午4－6時，如想購買自用，記得朝早8時「撳機」。

可能還未太多人知有得walkin購買，早上仍未人龍買機（林勇攝）

第二日21／9 iPhone 11 Pro Max先達行情報告

雖然iPhone 11 Pro Max 綠色開始可以每日網上購買店內取貨，但估不到收機價仍然「硬淨」，截至9月21日下午3時左右的回收價，Pro Max 64GB大約收$9550（賺$51)、256GB大約收$10900（賺$101）。可是一直回收之最的512GB則有點確定回落，暫時收$12400（蝕$99）。不過回收價一向都有如「海鮮價」般，早上與夜晚的價格隨時相差幾百，而且這兩天正值週末，回收價亦會差一點，且看下星期會否升返。

截至21／9 中午1時的「先達回收價」