【有相】iPhone成功擋子彈　Nokia、三星、華為都得　一文盤點

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修訂《逃犯條例》風暴中，警方不時使用布袋彈、橡膠子彈、海綿彈、胡椒球槍，甚至鳴真槍示警，有本地網媒昨晚（9月22日）就在facebook上載照片，稱其記者iPhone中彈。不過事件引起熱論的，是該iPhone雖然背部凹陷，電話殼背面玻璃亦彈飛，但如常運作，有網民就笑言「（Nokia）3310要讓位了」。

其實手機「擋子彈」的消息時有所聞，就讓小編盤點哪些手機曾成功「擋子彈」幫主人保命吧！

熱血時報於facebook表示，其記者iPhone中彈，但雖然iPhone背部凹陷，電話殼背面玻璃亦彈飛，仍能如常運作。（熱血時報fb）

Nokia（諾基亞）：

要數最經典的，當然是Nokia系列。雖然名號最響的Nokia 3310有很多傳說，但真正留下「擋子彈」事蹟的，是Nokia Lumia 520，Nokia 108、Nokia X2、Nokia 5800 XpressMusic。（點擊以下小圖放大看詳情）

蘋果（Apple）：

至於受不少人歡迎的（Apple）蘋果，其iPhone 5s於2018年救下一名遭槍擊的泰國警察。

三星（Samsung）：

2015年，三星Galaxy S6 edge於法國巴黎市中心發生恐怖襲擊中，救了一名男子。

以上手機在「戰場」中所向披靡，相信iPhone 11、三星S10系列新機都不遑多讓。除了這些，HTC、華為等都曾傳出可以「擋子彈」。

不過，手機「擋子彈」功能受不少因素影響，例如射擊距離、槍械威力、型號等，早年亦有人以連環射擊測試手機「擋子彈」性能，結果是……

沒有手機也不要緊，事關隨着科技日新月異，很多新產品都有「防彈」作用，例如以鈦金屬製成的Apple Card。早前外國YouTuber測試時，以.22口徑手槍射擊，結果Apple Card只稍微被打彎並有凹洞，沒有被子彈射穿。

當然，可以擋子彈的物品豈止這些，大家如有發現，可以告訴小編。

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