「雞排妹」鄭家純做善事　女神親手砌飛翼高達一招激嬲模型迷？

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有說專心工作的男生最迷人，那麼女生做什麼才最令男性著迷呢？台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純就用行動答你！她早前花了10小時完成一部MG零式改飛翼高達（WING ZERO CUSTOM）模型，而且更把成品拿來拍賣做善事，人靚心地好再加上懂砌高達模型，無得輸！

「雞排妹」鄭家純加上MG飛翼高達模型（WING ZERO CUSTOM）的威力實在驚人，其相關FB貼文一星期獲過萬LIKE。她表示很早已有構思想做些事情為慈善出一分力，於是在IG發起投票問大家到底做皮包定砌高達好？由於她IG超過九成粉絲都是男性，所以最後由高達勝出也是理所當然。

「雞排妹」鄭家純砌10小時做善事，大家看得出她親手製作的MG零式改飛翼高達（WING ZERO CUSTOM）模型有什麼特別嗎？（鄭家純Facebook／影片截圖）

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女神穿上小背心花10小時認真砌模型，當然令宅男們看得津津樂道。但大家請緊記鄭家純今次目的是做善事，與紅心字會合作把拍賣收益捐出作為弱勢兒童的營養餐費，想支持的朋友可瀏覽「競標網址」。至於在製作過程中還發生了一段小插曲，模型新手鄭家純不小心把高達最重要的「天線」弄斷了一邊，所以她索性把另一邊也折斷，務求觀感平衡，令這部MG WING ZERO CUSTOM成為全球獨家的「雞排妹特別版」，而她還留言向高達迷「SAY SORRY」非常識做，令原本有些不滿的高達迷也改口幫女神講好說話，十分有趣。

「雞排妹特別版」MG WING ZERO CUSTOM在截稿時所見標價為15000台幣。

點圖放大更多「雞排妹」靚相：

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