Apple Watch 跌倒感應又救一命　爬山車手遇險送出位置成功獲救

Apple Watch Series 4 開始加入的跌倒感應功能，近日又成功拯救一名用戶，今次更加是 Apple Wach 成功引導救護員到達偏遠的荒野現場進行搶救！有 Apple Watch Series 4 或 5 的朋友，值得研究一下啟動「跌倒感應功能」（fall detection）。

Apple Watch 的跌倒感應功能（fall detection）今次成功搶救了一位喜歡駕駛野外爬山車的父親 Bob Burdett。Bob 原本在對上一個週末相約兒子 Gabe 到華盛頓州立公園（Riverside State Park）進行越野爬山車的活動，不過先行出發的 Bob 配戴的 Apple Watch 卻在 Gabe 到達現場前，向 Gabe 發出求救訊號，指 Bob 可能發生意外嚴重跌倒，更附上意外發生的位置。

Bob Burdett（左）在駕駛爬山電單車時發生意外，Apple Watch 自動通知緊急服務，及向其家人發送 Bob 發生意外的位置。（9to5Mac）

而 Apple Watch 在通知 Gabe 之前，其實已經為 Bob 致電緊急求助熱線（美國方面是 911，即是香港大家熟悉的 999），並將位置發送給求援人員。消防員及急救醫護人員亦早於 Gabe 到達現場，在半小時內已經將當時不醒人事的 Bob 送往就近醫院，消防亦同時將 Bob 意外反車的爬山電單車回收。

在救護員將 Bob 送往醫院的途中，Apple Watch 更自動將受傷的 Bob 的新位置通知 Gabe 及其兄弟 Casey，令 Casey 可以第一時間趕到醫院匯合剛恢復清醒的 Bob。在 Apple Watch 的幫助之下，Bob 只是受到了輕微的瘀修，不過若非 Apple Watch 第一時間通知救援服務，反車而不醒人事的 Bob 會否受到更嚴重的傷害，就是一個不值得我們研究的未知之數。

Apple Watch Series 4 及 5 的用戶，不論是否已經 65 歲，都值得啟用「跌倒感應功能」。（9to5Mac）

現時 Apple Watch Series 4 及 5 均支援「跌倒感應功能」，而且會為 65 歲以上的用戶自動啟用。Apple Watch 會在認為用戶跌倒的情況先發出一分鐘的警報，並震動手錶，以確認用戶是否清醒；若用戶在一分鐘內未有主動取消警報，Apple Watch 就會通知緊急服務，並聯絡已登記的緊急聯絡人，送上用戶的情況及位置資訊。所以，不論大家是否已經 65 歲，啟動 Apple Watch 的「跌倒感應功能」，可以避免意外的時候求助無門的情況。