電池比賽．iPhone 11 Pro Max完勝Note 10 plus、華為Mate 30 Pro

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玩手機除了享受功能，電池續航力也是重要一環，總不能玩到如火如荼突然「熄機」吧。外國有人用蘋果（Apple）iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、三星（Samsung）Note 10+及華為Mate 30 Pro，進行電池續航力大比拼，結果聲稱擁有最多電容量的華為Mate 30 Pro，竟然不敵電容量少逾一成的iPhone 11 Pro Max，究竟是什麼玩法？

根據官方說明，華為Mate 30 Pro電容量排第一，有4500 mAh；排第二的是三星Note 10+，有4300 mAh。iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max則分別是3110 mAh、3046 mAh及3969 mAh。

究竟哪一部電池續航力最長呢？（片段截圖）

照字面看，華為Mate 30 Pro電容量最多「無得輸」，但事實如何呢？外國YouTube頻道Mrwhosetheboss以這五部手機進行了電池續航力測試，它們需要完成使用Instagram、相機、3D遊戲、音樂串流等任務，詳情可看以下片段：

簡單講解一下，聲稱電容量最多的華為Mate 30 Pro 8，維持了8小時13分鐘，但仍敵不過電容量只有其八成、iPhone 11 Pro Max的8小時32分鐘，看來標示的電容量與實際運作，關係沒想像中大。

排第三的是iPhone 11 Pro ，維持了6小時42分鐘；三星Note 10+ 則以6小時31分鐘排第四。包尾的是iPhone 11，只有5小時2分鐘。值得注意的是，雖然iPhone 11電容量較iPhone 11 Pro多，結果續航力較後者少逾一小時，造成這巨大差異的原因或是iPhone 11 Pro使用的OLED熒幕，效能較iPhone 11的LCD熒幕高。

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不過，其實電容量只是參考指標之一，電池續航力還受手機軟件、網絡環境、使用模式、運作系統等因素影響，大家要慎重選擇適合自己的手機。

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