iOS 13.1 真．更新正式登場　必學新功能及錯誤修正檢閱

iOS 13.1 緊急提早一星期推出，各位 iPhone 用戶是否應該安裝？其實 iOS 13.1 部份新功能，本來應該隨同 iOS 13 一併登場，不過 Apple 為了確保 iOS 13 能趕及跟 iPhone 11 系列同步上市，將部份功能留待 iOS 13.1 再更新，令這一次更新變成「真 iOS 13 升級」。

iOS 13.1 早在 iOS 13 正式推出前已經進行測試，其實是因為 Apple 希望 iOS 13 趕及跟 iPhone 11 同步推出，而將部份一早公布的新功能暫時收起。不過，由於 iOS 13 在推出以來出現不少問題，Apple 亦唯有將 iOS 13.1 提前一星期推送。若果仍未升級 iOS 13 的朋友宜靜觀數天，畢竟今次新升級比原定時間提早推出；不過已升級 iOS 13 的朋友就不用猶豫，今次 iOS 13.1 升級其中一個重任，就是修正 iOS 13 的已知問題。以下就介紹一下 iOS 13.1 補完的新功能！

不再阻人「食雞」修正致命Bug



iOS 13 中出現眾多的 Apps 彈出、耗電、相機彈出的問題已經獲得修正。

另外，在 iOS 13 中引起嚴重災情，以 3 指長按啟用文字編輯功能的新捷徑，在 iOS 13.1 中，已經不會再在遊戲進行中觸發；之前因為這個 Bug 玩不到《PUBG》或其他遊戲的朋友，請放心更新吧！

iOS 13 增加了「3 指長按」啟用文字編輯功能，影響了玩《PUBG mobile》，iOS 13.1 中，已經不會再在遊戲進行中觸發。

Apple Maps 新增 ETA 分享抵達時間

iOS 13.1 的 Apple Maps 加入分享抵達時間功能，可以將導航資訊實時跟朋友分享。（截圖）

Apple Maps 中新增了「分享抵達時間」功能，可以將自己現時前往目的地的導航資訊跟朋友分享，就算遲到趕往目的地，朋友都可以預時間有個譜。

音量調節

音量圖示會隨連接不同產品改變，Apple 產品更有各自專用 icon。（截圖）

改為在畫面左邊出現，不會再阻礙影片顯示；音量圖示會隨著使用產品改變，例如 AirPods、HomePod 各有專用圖像，不過僅限於 Apple 產品。

支援 PlayStation 4 和 Xbox 無線手掣

在鎖定及主介面的 Widgets 頁面，都可以顯示 PS4 及 Xbox 操作器的電量。（9to5Mac）

支援 PlayStation 4 和 Xbox 無線手掣，並會於 Widgets 的電池顯示，對應 PS4 及 Xbox 操作器的電量顯示。

iOS 13.1 其他新功能（按圖放大）

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深色模式

深色模式在 iOS 13 已經正式追加，之前未升級的朋友一定要試試。（截圖）

雖然深色模式在 iOS 13 中已率先登場，不過還是值得一提。對於因為 iOS 13 災情而未有更新的朋友，更新 iOS 13.1 之後記得轉用，深色模式除了令閱讀更舒適外，使用 OLED 屏幕的 iPhone X、XS 系列及 11 Pro 系列，更加附帶省電效果。

為非 3D Touch 裝置加入長按功能

在 iOS 13 開始，長按 Apps Icon 可以像 3D Touch 一樣叫出快捷目錄。（截圖）

iPhone 11 系列正式棄用 3D Touch，之前幾代大家習慣以 3D Touch 在 Apps icon 叫出目錄的朋友不用擔心，在 iOS 13 及 iOS 13.1 開始，大家只要長按 Apps icon 就可以好像 3D Touch 一樣叫出捷徑目錄，是不是很神奇呢？

iOS 13 新功能清單（部份功能未在香港推出）：



深色模式

- 嶄新悅目的深色主題為你帶來出色的觀賞體驗，尤其適合低光環境

- 可排定在日落時或特定時間自動開啟，或從「控制中心」開啟

- 四個新系統背景圖片可隨著「淺色模式」和「深色模式」而自動切換外觀



相機與相片

- 全新「相片」分頁和精選的圖庫顯示方式讓你輕鬆尋找、重現和分享你的相片及影片

- 強大的相片編輯新工具讓你輕鬆編輯、調整及快速一覽相片

- 可使用超過 30 款新工具剪輯影片，包括「旋轉」、「裁剪」及「增強」功能

- 可在 iPhone XR、iPhone XS 及 iPhone XS Max 及更新型號上增加或減低「人像燈光」強度

- 在 iPhone XR、iPhone XS 及 iPhone XS Max 及更新型號上，使用全新「人像燈光」效果「高色調黑白燈光」，讓單色主體呈現於白色的背景前



使用 Apple 登入

- 以現有 Apple ID 登入參與的 App 和網站的保障私隱方式

- 只需姓名和電郵地址的簡單帳户設定

- 「隱藏我的電郵」分享獨有的電郵地址，並將收到的郵件自動轉寄給你



內置雙重認證可保護你的帳户

- 使用你喜愛的 App 時 Apple 不會追蹤或收集你的個人資料



設有 Arcade 的 App Store

- 只需一個訂閱即可無限暢玩顛覆想像的新遊戲，沒有廣告，不另收費

- App Store 中全新的 Arcade 分頁讓你瀏覽最新的遊戲、個人化推薦項目及精選編輯內容

- 可在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上暢玩遊戲

- 可選擇透過流動網絡連線下載大型的 App

- 可在「帳户」頁面檢視可用的 App 更新或刪除 App

- 支援阿拉伯文及希伯來文



地圖

- 在美國推出全新地圖，包括更廣的路面覆蓋範圍、改進地址的精確度、更出色的行人支援及更詳盡的土地覆蓋資料

- 「環視四周」讓你以高像素的 3D 互動體驗來探索城市

- 「收藏」是你喜愛地方的列表，讓你輕鬆與親朋好友分享

- 「喜好地點」提供方便快捷的導航前往你日常到訪的地點

- 「分享抵達時間」來讓你在路途中傳送你的預計抵達時間

- 即時公共交通、即時航班更新及更自然的語音逐步導航



提醒事項

- 全新設計，讓你以更強大和更智能的方式建立及整理提醒事項

- 快速工具列讓你可在提醒事項加入日期、位置、旗標及附件等等

- 全新智慧型列表：「今日」、「已安排」、「旗標」及「全部」，讓你輕鬆追蹤即將到來的提醒事項

- 子任務及已分組列表助你整理提醒事項



Siri

- 在 Apple Podcast、Safari 和「地圖」中的個人化「Siri 建議」

- 透過 Siri 可收聽世界各地超過 100,000 個直播廣播電台



捷徑

- 現已內置「捷徑」App

- 在「捷徑庫」建議自動化操作來個人化你的日常生活

- 個人及家庭自動化操作可根據觸發程序自動執行捷徑

- 「家居」App 支援捷徑作為「自動化」分頁中的進階動作



Memoji 及訊息

- 新的 Memoji 自訂選項包括新的髮型、頭飾、化妝和穿環

- 在「訊息」、「郵件」和第三方 App 內提供 Memoji 貼圖套裝，亦適用於所有 iPhone 型號

- 現在你可選擇與朋友分享你的姓名和相片，甚至 Memoji

- 更強的搜尋功能讓你以智慧型建議和分類結果輕鬆尋找訊息



CarPlay

- 全新「CarPlay 儀表板」讓你可集中一個畫面上檢視音樂、地圖及智慧型 Siri 建議

- 全新「日曆」App 讓你可檢視當日行程、駕駛路線或加入電話會議，並聯絡會議發起人

- 重新設計的 Apple「地圖」設有「喜好地點」、「收藏」及適用於中國的「路口顯示」功能

- Apple Music 專輯插圖讓你輕鬆找到喜愛的歌曲

- 「駕駛勿擾」功能現已在 CarPlay 提供



擴增實境

- 使用 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 及更新型號，People Occlusion 能讓 App 將虛擬物件自然地在人物前後出現

- 使用 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 及更新型號，Motion Capture 能讓 App 明白人體姿勢和動作，讓你可以將人物動畫化或與虛擬物件互動

- 使用 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 及更新型號，AR 內容的多個面孔追蹤功能可同時追蹤最多 3 個面孔，讓你與朋友共享歡樂

- 「AR 快速查看」讓你同時檢視多個 AR 物件並進行互動



郵件

- 封鎖寄件人從而將來自已封鎖寄件人的所有電郵直接移到垃圾桶

- 將討論串設為靜音以停止由過於頻繁的電郵討論串產生的通知

- 格式列讓你輕鬆取用各種帶格式文字格式化工具和附件

- 適用於所有系統字體的字體支援，包括你從 App Store 所下載的新字體



備忘錄

- 圖庫顯示方式以縮圖顯示備忘錄助你找到需要的備忘錄

- 共享資料夾讓你與其他人共同編輯資料夾，讓他們可取用資料夾中的所有備忘錄

- 更強大的搜尋功能可識別你備忘錄中的影像，以及掃描項目內的文字

- 全新清單選項讓你輕鬆重新排列清單項目、設定縮排或自動將已剔選的項目移到列表底部



Safari

- 更新的開始頁面備有喜好項目、常用網站、最近瀏覽網站及 Siri 建議

- 在「智慧型搜尋」欄位中檢視選項以快速取用文字大小控制項目、「閱讀器」顯示方式及個別網站設定

- 個別網站設定讓你選擇「閱讀器」顯示方式，並針對個別網站啟用內容封鎖器、相機、咪高風及取用位置

- 下載管理員



快滑

- 在鍵盤上滑動輸入，以便你在路上時可輕鬆以單手輸入

- 滑動或輕點可交替輸入，即使在句子中段也可

- 關聯字列中顯示替代文字選擇



文字編輯

- 移動捲軸以直接拖移捲軸來快速導覽長篇文件、網頁及電郵對話

- 更快速準確的游標導覽，只需提起游標並將其移至你想要的位置

- 文字選取改進項目讓你只需點一下並輕掃文字即可輕鬆選取文字

字體

- App Store 提供自訂字體，讓你在喜愛的 App 中使用

- 在「設定」中管理字體

檔案

- 「檔案」支援外置磁碟以取用及管理 USB 隨身碟、SD 卡或硬碟中的檔案

- SMB 支援能連接至公司的伺服器或住所中的 PC

- 本機儲存讓你在本機磁碟上製作資料夾，並加入你喜愛的檔案

- 「壓縮」和「解壓縮」支援能製作及展開「壓縮」檔案



健康

- 全新的「摘要」個人化資料顯示方式，包括提示、喜好項目及來自常用 App 及裝置的相關重點項目

- 來自常用 App 及裝置的健康資料重點項目，以實用圖表和圖形顯示隨時間變化的趨勢

- 「經期追蹤」功能可記錄月經週期的相關資料，包括月經量、症狀以及受孕指標

- Apple Watch 的「噪音」App 上會提供環境音量水平的聽力健康資料類別、耳機音量及聽力測試的聽力圖



Apple Music

- 配合時間的歌詞，歌詞隨音樂完美顯示，使聽音樂更有趣味

- 來自全球各地超過 100,000 個廣播電台



螢幕使用時間

- 30 日的用量資料，可用於與前幾週的螢幕使用時間數值比較

- 組合限制可將多個 App 類別、特定 App 或網站包括在一個限制內

- 「再一分鐘」選項讓你在到達「螢幕使用時間」限制時，快速儲存工作或登出遊戲



私隱及保安

- 「允許一次」定位權限設有只限一次使用 App 分享位置的選項

- 背景追蹤提示現會於 App 在背景使用你的位置時通知你

- Wi-Fi 及藍牙增強項目有助防止 App 在未經你同意下取用你的位置

- 位置分享控制項目讓你可選擇在分享相片時輕鬆省略位置資料



系統體驗

- 可在「控制中心」選擇 Wi-Fi 網絡及藍牙配件

- 位於左上角的重新設計、不會遮擋內容的音量控制

- 網頁，郵件，iWork 文件和地圖的整頁螢幕截圖

- 重新設計設有智能建議的共享工作表，讓你輕點幾下就可分享內容

- 適用於兩組 AirPods、Powerbeats Pro、Beats Solo3、BeatsX 及 Powerbeats3 的「音訊共享」功能

- 透過在 iPhone XR、iPhone XS 及 iPhone XS Max 及更新型號上的杜比全景聲，播放杜比全景聲、Dolby Digital 或 Dolby Digital Plus 音軌內容，給你令人讚嘆的環迴聲音體驗



語言支援

- 支援 38 種全新鍵盤語言

- 廣東話、荷蘭文、印地文（天城體）、印地文（拉丁文）、納吉迪阿拉伯文、瑞典文和越南文鍵盤的輸入預測

- 在 iPhone X 及更新型號分拆表情符號和地球按鍵以便快速切換語言和挑選表情符號

- 自動偵測聽寫語言

- 雙語辭典支援泰文及英文和越南文及英文



中國

- 「相機」配有專用二維碼模式，可從「控制中心」取用；它帶來更佳的二維碼掃描效能和閃光燈選項，並提升私隱保障

- 「地圖」中的「路口顯示方式」能讓於中國的駕駛者在複雜的道路獲得更輕鬆的導航體驗

- 在中文鍵盤上的可調校手寫區

- 「倉頡」、「速成」、「筆畫」和「手寫」鍵盤均設有廣東話輸入預測

效能

- App 啟動速度快達 2 倍

- 在 iPhone X 及更新型號上使用 Face ID 的解鎖速度提升高達 30%

- App 更新檔容量平均減少 60%

- 從 App Store 下載的 App 容量減少多達 50%



電池健康度

- 電池充電最佳化透過縮短 iPhone 處於充滿電的時間，從而減慢電池老化

- 適用於 iPhone XR、iPhone XS 及 iPhone XS Max 的效能管理功能，用於防止裝置非預期關機，並包括如發生非預期關機時停用此功能的選項

- 在「電池健康度」無法驗證 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max 及較新型號上是否裝有新的正版 Apple 電池時的通知



其他功能及改進項目

- 將未知的來電者設為靜音以接聽來自「通訊錄」、「郵件」及「訊息」中已知電話號碼的來電，而將所有其他來電轉駁至留言信箱

- 「低數據模式」助你在使用流動網絡或你所選的指定 Wi-Fi 網絡時，減低數據用量

- 支援 PlayStation 4 和 Xbox 無線手掣

- 「尋找我的 iPhone」和「尋找我的朋友」結合為一個 App，即使裝置未連接 Wi-Fi 或流動網絡，也能助你找到遺失的裝置位置

- Apple Books 閱讀目標助你培養每日閱讀的習慣

- 「日曆」支援在行程中加入附件

- 家人共享熱點能讓你家人的裝置自動連接你附近的 iPhone 個人熱點

- 「家居」App 經重新設計的控制項目專為 HomeKit 配件而設，備有適用於多功能配件的結合顯示方式

- 在「錄音機」中可兩指開合縮放來更精確編輯錄音