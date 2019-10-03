試玩手遊COD《Call of Duty: Mobile》比PUBG節奏更爽的手機射擊

【試玩手遊COD Call of Duty: Mobile 】人稱「食雞」的《PUBG》手機版推出年幾，熱潮明顯退卻不少，但硬核派的射擊遊戲仍然是未來手機遊戲界的其中一個重要成份，如果你尋求的是比《PUBG》更加節奏緊湊的射擊體驗，剛剛完成公測並正式上架的《Call of Duty: Mobile》或是你新的選擇。

《Call of Duty: Mobile》(下稱 《CoD: M》) 作為老牌射擊遊戲之作的手機版本，交由 Garena （其實又是騰訊…）開發，保留了大量的經典模式，槍械的種類、改裝以及反應都較貼近真實，不過於操作上當然就加入了方便手機遊玩的成份，整體設定有顧及新手、老手玩家。

設有「手殘」操作模式

在進入教學時，系統就會大概示範一下射擊與移動的操作，然而可能目標玩家是已對射擊遊戲有一定認知的人士，過程都相當快捷簡單。

其中就會讓玩家選擇「簡易」與「進階」模式的射擊操作，後者是見慣見熟的按鍵射擊，而前者則是只需要將敵人以準星瞄準後即可發射，只不過因為距離需要拉得較近才能觸發、而且準繩度未必隨心所欲，有經驗的玩家還是較為推薦使用進階模式的。

要去到這個距離才能觸發，而且有準繩度問題（由於見敵即射，瞄頭等高傷害操作很難觸發），稍為有經驗人士都是用回進階模式吧。

操作按鈕介面可以自訂，還真的有《PUBG Mobile》的味道。

快節奏揀「多人模式」

雖說快節奏的多人對戰才是《CoD》系列的核心所在，相比最流行的始終是「食雞」百人生存模式，《CoD: M》亦從善如流，兩種玩法同時存在，玩家可以自由選擇玩法，why not both？

首先在「多人對戰」當中有配對與排位模式，於配對模式中，玩家可以從「殲滅」、「佔領」、「爆破」等幾個玩法當中預先進行選擇，分成兩隊各 5 人對戰，按照目標不同、先取得 50 分的一隊為勝。

於此模式中，不論輸贏玩家都可以獲得經驗值而沒有排位的壓力，適合想要快打幾場的玩家，當然，由於沒有排位，對戰時的隊友與敵人水平可以非常參差。

如果想要與自己實力相當的對手作戰、邊打邊提升技術的玩家，可以考慮一下排位模式，贏輸會影響排名分數，但匹配的對象多可以反映你自己的實力水平。留意在此模式下，勝者得分為 40 分，用時比配對模式更短。

與「食雞」不同，多人模式下的槍枝、裝備為個人設定，所有的配件與槍枝需要透過升級來獲得，新手有可能會被對手強大裝備輾壓的局面。

《CoD: M》連殺技能系統 《CoD: M》的多人模式還有一個特色，就是連殺技能系統，只要在一條命內累積殺人數，就可以啟動特殊技能，例如可以標示敵人位置的無人機 UAV、可以遠距投擲殺敵的無人機炸彈等等，為隊友及自己製造更大優勢，使用得宜可以一舉扳回戰局或將已做成的優勢快速擴大。

比《PUBG》更硬核的「生存模式」