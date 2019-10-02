GoPro 發表 Hero 8：力推全新防震功能、多用途專用配件

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在 DJI 以及其他廠商的連番進迫之下，GoPro 在運動相機的市場佔有率越發受威脅，不少聲音批評他們在設計上多年來缺乏突破，不過隨著新一代的 GoPro Hero 8 Black 發表，大家的看法或會有所改變。剛發表的 GoPro Hero 8 Black，堪稱系列中歷代最破格型號，加入全新的防震功能 HyperSmooth 2.0，而且針對設計問題加入模組擴充式設計，讓用家可以因應自身需要為 Hero 8 Black 加裝配件。

GoPro Hero 8 Black 的影片拍規格對比上一代沒有多大進步，最高仍然是拍攝 4K 解像度、60fps 的影片。

然而就投入 HyperSmooth 2.0 防震功能，在官方宣傳片所見，一論是跑步、沖浪、滑雪時，HyperSmooth 2.0 功能都能將畫面抖動抵消；此功能最剎食之處，在於在今代 GoPro Hero 8 Black 之上的所有解像度、幀率的影片都可以用到，由 8x 慢動作至 4k60p 影片都能讓畫面保持平穩流暢。

GoPro 用戶一直想要為相機加入更強的配件擴充性、更佳的收音以及補光功能，今代 GoPro 就想到了全新的模組設計，以 Mods 的方式為 GoPro Hero 8 Black 加入不同方向的擴充路線：

GoPro Hero 8 Black 的官方網站售價為 $3300 港幣（連 32GB MicroSD 卡），目前已經可以開始預訂，預計 10 月 15 日就會正式推出，而稍後時間 GoPro 方面亦會舉行香港的上市發布會，各位不妨期待一下到時我們的上手試玩報導。

GoPro Hero 8 Black 的官方網站售價為 $3300 港幣

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