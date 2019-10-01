Apple於iPhone 11系列加入警告字樣　換非原廠螢幕將提示更換正貨

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iPhone爆Mon是頗常發生的意外。很多用家會幫襯Apple以外的第三方維修公司換Mon，只是今後可能會有點「阻滯」。Apple強烈建議使用正版螢幕，系統會向換了非原廠正版螢幕的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max用家發出新的警告字樣，並會鎖定於畫面之上不能移走！

如iPhone 11系列的用家螢幕爆裂，經第三方維修換Mon後，iOS將出現警告提示用家換回正版Mon。Apple在官方支援文件表示，iPhone螢幕是跟iOS一起設計，以實現最佳性能和質量。如果不使用原廠正版螢幕，會出現連串跟輸入、顏色、亮度和電池消耗相關的潛在問題。 

如果用家的iPhone檢測到第三方維修，將看到一個新的警告提示：「重要顯示消息。無法驗證此iPhone是否具有Apple正版顯示器。了解更多。」(Important Display Message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display. Learn more.)

相關文章：Apple iPhone電池封鎖阻第三方維修！非原廠電池不獲健康報告

如果用家的iPhone檢測到第三方維修，將看到一個新的警告提示：「重要顯示消息。無法驗證此iPhone是否具有Apple正版顯示器。了解更多。」(Important Display Message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display. Learn more.)（Apple）

據知此警告字樣將鎖定於畫面上4日，相信會頗為不便。Apple聲明亦指，只有經過Apple服務培訓的技術人員和使用Apple原裝零件和工具的技術人員，才可以更換iPhone螢幕。換言之，即使第三方商戶的維修員為用家更換上原廠正版Apple螢幕，如果維修時使用的並非Apple官方的工具，用家整好Mon後仍會收到此警告訊息。 

用家角度出發，把手機送回Apple維修換Mon的使費比幫襯第三方維修公司貴不少；既然在第三方維修會有擾人警告出現，強制要經官方換Mon，看來要小心螢幕損毀，否則便很破費。正如早前報導過一樣，即使用家透過第三方商戶更換官方電池，Apple也採取類似的措施來封鎖電池更換：第三方維修員因為不能進行官方的電池認證，該電池將會不獲健康報告。維修網站iFixit認為Apple此做法對用家不甚友善：

趨勢持續，Apple令維修變得越來越困難。早於2016年他們已令外間維修過的iPhone變磚，如果你更換了Touch ID主頁按鈕則會顯示不透明的「Error 53」提示，因為它們已跟logic board配對。實際上，更換了自製的主頁按鈕仍會導致Touch ID功能消失。即使你使用的是正版Apple螢幕，Apple也開始在這些替換螢幕上禁用TrueTone。這是否耳熟能詳？
iFixit會員Craig Lloyd

iFixit作者也質疑，Apple此方針牢牢掌握產品的維修權，志在打擊第三方維修和用家自行維修。因為Apple稱第三方零件可能會損害iPhone的完整功能，然而當正版的Apple零件在更換後也有相同問題時（如電池報告封鎖，和本文的螢幕警告鎖定），顯然根本同第三方零件無關。

iPhone 11 Pro Max最高規格，盛惠HK$ 12,499。（Apple官網擷圖）

目前，Apple更換iPhone 11螢幕的已過保養期收費為HK$ 1,569，更換iPhone 11 Pro螢幕收費為HK$ 2,189，更換iPhone 11 Pro Max螢幕收費為HK$ 2,579，望落都「肉赤」。

當然，用家可憑AppleCare+服務計劃，將螢幕更換收費大幅降低至保養期內的HK$ 228（包含兩次意外損壞保養）。但參加AppleCare+要預付兩年期的一筆過計劃費用，或選擇每月續期

相關文章：換iPhone 11注意！AppleCare保養年制變月供制 不取消就自動續期

Apple更換iPhone 11螢幕的已過保養期收費為HK$ 1,569，更換iPhone 11 Pro螢幕收費為HK$ 2,189，更換iPhone 11 Pro Max螢幕收費為HK$ 2,579，望落都「肉赤」。（Apple官網擷圖）

Apple警告機制米已成炊，用家要是不想付千幾至近2千多昂貴維修費予Apple換Mon，也許可考慮參加Apple Care+服務計劃；又或者照樣拿去第三方商戶換Mon也可以，然後「忍受」惱人的警告在畫面上停留4日。

Apple在維修上採取越趨「鐵腕」的政策，撇除壟斷保養市場的動機，或間接確保了二手機的品質：要是市面大部份機體都經官方保養，杜絕了第三方保養所用之零件引起的裝置潛在功能問題，的確避免Apple產品的聲譽受損。畢竟，用家放機時不會老實告訴收機者或二手買家，該機以前曾經過第三方更換零件。

華為首間旗艦店似足Apple Store　CEO：很多「黑科技」歡迎體驗
強化實名制、趕絕太空卡？中國大陸上台出卡必須人臉識別
Fostex TM2藍牙「變形金剛」實測　令高級CM耳機由有線變真無線
iOS爆嚴重漏洞！4s至X皆可 Jailbreak 越獄？iPhone 11系列又點？
環保文具控注意！三菱uni LIMEX石灰岩原子筆　可生物降解助減塑
【呀脆推介】UNQ智能行李箱實試　可攜登機內置全球定位勁實用
iOS 13.1.1緊急推出！補救耗電、備份、Siri等嚴重致命問題
iOS 13.1升唔升級好？ 耗電、LAG機等災情及問題出現
華為 Mate 30 Pro 四鏡攝力初檢證　DxOMark 評測高達121分！
【M記素食？】加拿大麥當勞限時推人造肉漢堡　月底有得食
小米繼MIX Alpha環繞式全身屏幕後　折疊屏手機即將登場？
衛訊 W.E. 推出流動通訊服務　香港多個台揀抵唔抵？
網傳2020年Apple iPhone草圖曝光　M字「瀏海」真的再見了？
Google 21歲生日！揭開不為人知一面：錯誤中誕生、最愛Lego
Dyson Pure Hot Cool Cryptomic 到港 新濾網幫舊機升呢
Sony Xperia 5 香港定價公開　細機旗艦即場試玩自拍人像廣角鏡
抖音審查批評中國政府內容　衛報指刪除八九六四天安門相關影片
美國新型機械人做出完美體操　動作勁過奧運選手？【有片】
AVIOT TE-D01g真藍牙無線耳機評測：日文語音勁Chill！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。