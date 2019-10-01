Apple於iPhone 11系列加入警告字樣　換非原廠螢幕將提示更換正貨

iPhone爆Mon是頗常發生的意外。很多用家會幫襯Apple以外的第三方維修公司換Mon，只是今後可能會有點「阻滯」。Apple強烈建議使用正版螢幕，系統會向換了非原廠正版螢幕的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max用家發出新的警告字樣，並會鎖定於畫面之上不能移走！

如iPhone 11系列的用家螢幕爆裂，經第三方維修換Mon後，iOS將出現警告提示用家換回正版Mon。Apple在官方支援文件表示，iPhone螢幕是跟iOS一起設計，以實現最佳性能和質量。如果不使用原廠正版螢幕，會出現連串跟輸入、顏色、亮度和電池消耗相關的潛在問題。

如果用家的iPhone檢測到第三方維修，將看到一個新的警告提示：「重要顯示消息。無法驗證此iPhone是否具有Apple正版顯示器。了解更多。」(Important Display Message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display. Learn more.)

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如果用家的iPhone檢測到第三方維修，將看到一個新的警告提示：「重要顯示消息。無法驗證此iPhone是否具有Apple正版顯示器。了解更多。」(Important Display Message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display. Learn more.)（Apple）

據知此警告字樣將鎖定於畫面上4日，相信會頗為不便。Apple聲明亦指，只有經過Apple服務培訓的技術人員和使用Apple原裝零件和工具的技術人員，才可以更換iPhone螢幕。換言之，即使第三方商戶的維修員為用家更換上原廠正版Apple螢幕，如果維修時使用的並非Apple官方的工具，用家整好Mon後仍會收到此警告訊息。

用家角度出發，把手機送回Apple維修換Mon的使費比幫襯第三方維修公司貴不少；既然在第三方維修會有擾人警告出現，強制要經官方換Mon，看來要小心螢幕損毀，否則便很破費。正如早前報導過一樣，即使用家透過第三方商戶更換官方電池，Apple也採取類似的措施來封鎖電池更換：第三方維修員因為不能進行官方的電池認證，該電池將會不獲健康報告。維修網站iFixit認為Apple此做法對用家不甚友善：

趨勢持續，Apple令維修變得越來越困難。早於2016年他們已令外間維修過的iPhone變磚，如果你更換了Touch ID主頁按鈕則會顯示不透明的「Error 53」提示，因為它們已跟logic board配對。實際上，更換了自製的主頁按鈕仍會導致Touch ID功能消失。即使你使用的是正版Apple螢幕，Apple也開始在這些替換螢幕上禁用TrueTone。這是否耳熟能詳？ iFixit會員Craig Lloyd

iFixit作者也質疑，Apple此方針牢牢掌握產品的維修權，志在打擊第三方維修和用家自行維修。因為Apple稱第三方零件可能會損害iPhone的完整功能，然而當正版的Apple零件在更換後也有相同問題時（如電池報告封鎖，和本文的螢幕警告鎖定），顯然根本同第三方零件無關。

iPhone 11 Pro Max最高規格，盛惠HK$ 12,499。（Apple官網擷圖）

目前，Apple更換iPhone 11螢幕的已過保養期收費為HK$ 1,569，更換iPhone 11 Pro螢幕收費為HK$ 2,189，更換iPhone 11 Pro Max螢幕收費為HK$ 2,579，望落都「肉赤」。

當然，用家可憑AppleCare+服務計劃，將螢幕更換收費大幅降低至保養期內的HK$ 228（包含兩次意外損壞保養）。但參加AppleCare+要預付兩年期的一筆過計劃費用，或選擇每月續期。

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Apple更換iPhone 11螢幕的已過保養期收費為HK$ 1,569，更換iPhone 11 Pro螢幕收費為HK$ 2,189，更換iPhone 11 Pro Max螢幕收費為HK$ 2,579，望落都「肉赤」。（Apple官網擷圖）

Apple警告機制米已成炊，用家要是不想付千幾至近2千多昂貴維修費予Apple換Mon，也許可考慮參加Apple Care+服務計劃；又或者照樣拿去第三方商戶換Mon也可以，然後「忍受」惱人的警告在畫面上停留4日。

Apple在維修上採取越趨「鐵腕」的政策，撇除壟斷保養市場的動機，或間接確保了二手機的品質：要是市面大部份機體都經官方保養，杜絕了第三方保養所用之零件引起的裝置潛在功能問題，的確避免Apple產品的聲譽受損。畢竟，用家放機時不會老實告訴收機者或二手買家，該機以前曾經過第三方更換零件。