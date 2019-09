Apple於iPhone 11系列加入警告字樣　換非原廠螢幕將提示更換正貨

iPhone爆Mon是頗常發生的意外。很多用家會幫襯Apple以外的第三方維修公司換Mon,只是今後可能會有點「阻滯」。Apple強烈建議使用正版螢幕,系統會向換了非原廠正版螢幕的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max用家發出新的警告字樣,並會鎖定於畫面之上不能移走!

如iPhone 11系列的用家螢幕爆裂,經第三方維修換Mon後,iOS將出現警告提示用家換回正版Mon。Apple在官方支援文件表示,iPhone螢幕是跟iOS一起設計,以實現最佳性能和質量。如果不使用原廠正版螢幕,會出現連串跟輸入、顏色、亮度和電池消耗相關的潛在問題。

如果用家的iPhone檢測到第三方維修,將看到一個新的警告提示:「重要顯示消息。無法驗證此iPhone是否具有Apple正版顯示器。了解更多。」(Important Display Message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display. Learn more.)

據知此警告字樣將鎖定於畫面上4日,相信會頗為不便。Apple聲明亦指,只有經過Apple服務培訓的技術人員和使用Apple原裝零件和工具的技術人員,才可以更換iPhone螢幕。換言之,即使第三方商戶的維修員為用家更換上原廠正版Apple螢幕,如果維修時使用的並非Apple官方的工具,用家整好Mon後仍會收到此警告訊息。

用家角度出發,把手機送回Apple維修換Mon的使費比幫襯第三方維修公司貴不少;既然在第三方維修會有擾人警告出現,強制要經官方換Mon,看來要小心螢幕損毀,否則便很破費。正如早前報導過一樣,即使用家透過第三方商戶更換官方電池,Apple也採取類似的措施來封鎖電池更換:第三方維修員因為不能進行官方的電池認證,該電池將會不獲健康報告。維修網站iFixit認為Apple此做法對用家不甚友善:

趨勢持續,Apple令維修變得越來越困難。早於2016年他們已令外間維修過的iPhone變磚,如果你更換了Touch ID主頁按鈕則會顯示不透明的「Error 53」提示,因為它們已跟logic board配對。實際上,更換了自製的主頁按鈕仍會導致Touch ID功能消失。即使你使用的是正版Apple螢幕,Apple也開始在這些替換螢幕上禁用TrueTone。這是否耳熟能詳? iFixit會員Craig Lloyd

iFixit作者也質疑,Apple此方針牢牢掌握產品的維修權,志在打擊第三方維修和用家自行維修。因為Apple稱第三方零件可能會損害iPhone的完整功能,然而當正版的Apple零件在更換後也有相同問題時(如電池報告封鎖,和本文的螢幕警告鎖定),顯然根本同第三方零件無關。

iPhone 11 Pro Max最高規格,盛惠HK$ 12,499。(Apple官網擷圖)

目前,Apple更換iPhone 11螢幕的已過保養期收費為HK$ 1,569,更換iPhone 11 Pro螢幕收費為HK$ 2,189,更換iPhone 11 Pro Max螢幕收費為HK$ 2,579,望落都「肉赤」。

當然,用家可憑AppleCare+服務計劃,將螢幕更換收費大幅降低至保養期內的HK$ 228(包含兩次意外損壞保養)。但參加AppleCare+要預付兩年期的一筆過計劃費用,或選擇每月續期。

Apple警告機制米已成炊,用家要是不想付千幾至近2千多昂貴維修費予Apple換Mon,也許可考慮參加Apple Care+服務計劃;又或者照樣拿去第三方商戶換Mon也可以,然後「忍受」惱人的警告在畫面上停留4日。

Apple在維修上採取越趨「鐵腕」的政策,撇除壟斷保養市場的動機,或間接確保了二手機的品質:要是市面大部份機體都經官方保養,杜絕了第三方保養所用之零件引起的裝置潛在功能問題,的確避免Apple產品的聲譽受損。畢竟,用家放機時不會老實告訴收機者或二手買家,該機以前曾經過第三方更換零件。