拆解iPhone電池損耗之謎　教你簡單6招延長手機電池壽命

數碼生活
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新iPhone 11 Pro和Max電量非常強勁，而舊款iPhone會被限制用電量，大家有否發覺，無論什麼型號的iPhone，電池使用兩至三年便會出現問題，原來竟是因為一個化學反應？

【iPhone電池損耗之謎】講述化學反應前，首先要了解電池構造。電池包含鋁（Aluminum）鋰金屬氧化物（Lithium metal-oxide，陰極）凝膠聚合物電解質（Gel polymer electrolyte）滲透分離器（Permeable separator）石墨（Graphite，陽極）銅（Copper）

（網上圖片）

當啟動手機，便會打開電子流動路徑，處於高能量狀態、陽極中的電子，會移動到陰極尋找較低能量狀態，這流動會為手機提供能量。

惟過程中會留下鋰原子（lithium atoms），這些原子變成帶正電的離子（ions），想要恢復其自然的中性狀態，故開始尋找「丟失」的電子，即通過電解質流向「陰極」，最終「陰極」留有正鋰離子（positive lithium-ions）及分離的電子，而手機充電就是逼使這過程反向進行，讓電子和離子在「陽極」重新結合，準備再次釋放能量。

這過程就是一個完整的充電周期。每次執行此操作，都會消耗「陰極」中的材料，意味它無法容納比以前更多的電荷，當經過400個充電周期，電池將失去20%充電能力。鋰離子電池保質期為2至3年，若持續用盡電池電量到0%，以及讓電池處於極端溫度，都會大大縮短電池壽命。

明白電池構造及充電流程後，是時候要講講如何有效保養電池了。

所謂「你對人好，人對你好」，這句話套用到電池上也能成立，大家可以試試以下6招，延長電池壽命

毋須使用手機時，關掉手機、wifi及藍牙

勿持續用盡電池電量到0%

讓手機置於室溫

不要把熒幕光亮度調校到100%

關閉電池密集功能，例如自動用facebook等

盡可能用低耗能模式

大家也可以參考以下報道，改變使用手機的壞習慣，讓電池「長命百歲（至少延長一點吧）」：

【iPhone 11】改掉7個常見壞習慣延長手機壽命　識得保養好過換機

如果有疑問，大家也可以參考以下報道，檢查自己iPhone電池壽命：

iPhone檢查手機電池壽命有辦法

大家要好好保養自己的iPhone電池了。（資料圖片）

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