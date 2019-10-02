【空氣污染襲港】教你極速看邊區最嚴重　N95、外科口罩竟無用？

大家有否出現眼睛乾澀痕癢、呼吸困難等徵狀呢？事關香港空氣質素近日極差，多區空氣污染指數「爆錶」，環保署更預計未來數天情況仍會持續。空氣差隨時影響身體，等小編教大家如何找出高危地區，健康第一。

為何空氣污染嚴重？

環保署指出，香港過去數天受高污染背景氣流及晴朗炎熱天氣持續影響，日間陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成；較高臭氧水平亦會加速二氧化氮形成。

（資料圖片）

哪裏是高危地區？

尋找高危地區，可按此瀏覽環保署網頁。在環保署「空氣質素健康指數」專頁，有地圖顯示各區空氣污染情況，並以顏色分辨嚴重程度：「綠色」是最低級別，代表「低（指數1至3）」；「橙色」代表「中（指數4至6）」；「紅色」代表「高（指數7）」；「啡色」代表「甚高（指數8至10）」；「黑色」代表「嚴重」（指數10+）」，亦是最高級別。

例如根據環保署數據，截至（9月30日）下午5時，全港16個路邊及一般監測站中，逾八成（13個）「空氣質素健康指數」都達到最高級別的10+「嚴重」水平，包括中西區、東區、觀塘、深水埗、葵涌、荃灣、將軍澳、元朗、屯門、東涌、銅鑼灣、中環、旺角；餘下3個則達「甚高」水平，包括大埔、沙田及塔門。

各個監測站以不同顏色分辨空氣污染程度。（環保署網頁截圖）

另外，當指向地圖上某一地區，還會顯示當區過去24小時「二氧化氮」、「二氧化硫」、「臭氧」等濃度。（手機版本只需點擊下方的「過去24小時污染物濃度」，便可看到相同數據。）

所以空氣差時大家要出門，謹記先查看環保署網頁，如非必要應避免前往高危地區。

空氣污染中招徵狀

明顯病徵如鼻子及喉嚨痕癢、氣喘、咳嗽、胸痛或胸悶等；哮喘或慢性呼吸系統疾病患者如接觸到空氣污染物，病情便會加劇。戶外空氣污染物也會增加患癌風險。

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外科及N95口罩無用？

空氣差時，大家或會佩戴口罩阻隔污染物，但衞生防護中心提醒，外科口罩及N95防護口罩對預防吸入一氧化碳、二氧化氮、臭氧和二氧化硫等空氣污染物作用不大。

衞生防護中心解釋，雖然外科口罩可以過濾較大懸浮粒子，但研究顯示此類口罩不能有效過濾10微米以下的懸浮粒子，更不能過濾2.5微米以下的微細懸浮粒子；至於N95口罩，中心說其過濾功能視乎口罩能否緊貼面部，長時間戴上亦會令人感到不適。

N95口罩真的有效？（資料圖片）

究竟哪款口罩好用，可參考以往分析：

「毒霧」殺到香港？呼吸科專家分析 戴哪款口罩才擋到

或者大家也可看看內地民眾如何應對空氣污染（按小圖放大）：

邊款空氣清新機好用？

所謂「工欲善其事，必先利其器」，除了戴口罩，空氣清新機也是不錯選擇，大家可以看看早前報道分析：

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